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    3年拍出墾丁昆蟲之美 《蟲生-微觀墾丁》奪下生態攝影獎

    《蟲生-微觀墾丁》影片用微距拍出昆蟲真實的樣貌與美。（墾管處提供）

    《蟲生-微觀墾丁》影片用微距拍出昆蟲真實的樣貌與美。（墾管處提供）

    2021/10/14 18:59

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園與導演詹家龍於2018年合作開拍《蟲生-微觀墾丁》影片，歷時3年以魔幻寫實的手法完成影片，日前在第一屆台灣生態環境影展榮獲「最佳攝影獎」，用微距拍出昆蟲真實的樣貌與美的影片，也跳脫傳統生態影片的框架。

    導演詹家龍不僅是長期研究昆蟲生態的自然科學家，更是一個熱愛以影像訴說生命故事的影像工作者，《蟲生-微觀墾丁》全片採用高規格、好萊塢等級的超高速攝影機拍攝，詹家龍期盼影片的質感能呈現出「電影感」，「還原」生態現實世界的能力。

    詹家龍在影片中運用特殊的拍攝、剪輯技巧，使觀眾能自然的沈浸在昆蟲的世界中，由於昆蟲的動作都很快速，片中以超高速攝影機將昆蟲的行動放慢好幾十倍，才能拍到動作的瞬間；運用縮時攝影和間隔剪接的技巧，將昆蟲們的時間軸調成人類的時間軸，讓觀眾更能夠體驗昆蟲的感官世界，進而去同理、共感奇妙的大自然，是國內相當少見的昆蟲生態影片。

    墾管處表示，評審指《蟲生-微觀墾丁》拉高了生態攝影門檻，視覺統合和層次掌握恰到好處，突顯拍攝細微生物的精細之美，企圖旺盛，微觀世界的姿態和表情拍攝突出，可見技術面的突破和用，目前影片在網路上都能夠欣賞的到。

    3年拍出墾丁昆蟲之美，《蟲生-微觀墾丁》奪下生態攝影獎。（墾管處提供）

    3年拍出墾丁昆蟲之美，《蟲生-微觀墾丁》奪下生態攝影獎。（墾管處提供）

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