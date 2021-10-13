「佳樂水衝浪大賽」周末登場，盼紮根培訓在地少年選手。（台灣海洋休閒運動發展協會提供）

2021/10/13 22:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國內最具指標性的「佳樂水國際衝浪大賽」今年已邁入第15個年頭，周末將在滿州鄉港口村海域登場，不同於過去競技為主軸的方式，今年特別以青少年培育為主，繼續培育更多長江後浪推前浪的新秀好手，勇敢追夢為台灣爭光。

從去年開始因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，賽事少了大部分外國選手參與，今年國際疫情仍未完全趨緩，主辦的台灣海洋休閒運動發展協會，今年仍以台灣地區選手及青少年為主軸，並增加復古長板賽及海洋市集活動為三大特色亮點，希望更多遊客到場體驗衝浪文化的樂趣。

「培育年輕新秀，尋找台灣最有潛力的衝浪巨星!」台灣海洋休閒運動發展協會理事長莊浩旭說，2018以及2019至美國加州州參加世界青少年錦標賽，其中潘海心、潘美心、陳聖福、杜諾亞、潘文傑都是屏東在地培養的小選手，今年佳樂水賽事報名的3位年輕選手，年齡更只有8歳，也有台灣衝浪常勝軍郭恆良培訓的新生代青少年參賽。

屏東縣政府交通旅遊處表示，10月期間正是觀賞赤腹鷹和灰面鵟鷹的最佳時機，選擇到屏東旅遊使用振興五倍券「屏東購好禮」活動，民眾消費一張五倍券加上當次消費滿200元發票、或在地一般消費滿500元的發票，就有機會抽大獎，到屏東來觀賞天上的鷹、衝海上的浪和陸上的生態旅遊，陸海空一次玩夠。

衝浪賽事現場，還有集合在地文創特色的海洋市集，邀請在地歌手演唱，有洋蔥植物染攤位、廢時尚絹印及親子體驗活動等，利用互動的方式讓選手眷屬及遊客感受在地生活和豐富的創意文化，市集全面使用樹葉製成的無塑餐具以推廣環保概念，讓遊客在南國溫暖的秋天陽光下逛逛海洋市集，體驗在地文化活動。

「佳樂水衝浪大賽」培育更多長江後浪推前浪的新秀好手。（台灣海洋休閒運動發展協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法