為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    「佳樂水衝浪大賽」周末登場 盼紮根培訓在地少年選手

    「佳樂水衝浪大賽」周末登場，盼紮根培訓在地少年選手。（台灣海洋休閒運動發展協會提供）

    「佳樂水衝浪大賽」周末登場，盼紮根培訓在地少年選手。（台灣海洋休閒運動發展協會提供）

    2021/10/13 22:28

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國內最具指標性的「佳樂水國際衝浪大賽」今年已邁入第15個年頭，周末將在滿州鄉港口村海域登場，不同於過去競技為主軸的方式，今年特別以青少年培育為主，繼續培育更多長江後浪推前浪的新秀好手，勇敢追夢為台灣爭光。

    從去年開始因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，賽事少了大部分外國選手參與，今年國際疫情仍未完全趨緩，主辦的台灣海洋休閒運動發展協會，今年仍以台灣地區選手及青少年為主軸，並增加復古長板賽及海洋市集活動為三大特色亮點，希望更多遊客到場體驗衝浪文化的樂趣。

    「培育年輕新秀，尋找台灣最有潛力的衝浪巨星!」台灣海洋休閒運動發展協會理事長莊浩旭說，2018以及2019至美國加州州參加世界青少年錦標賽，其中潘海心、潘美心、陳聖福、杜諾亞、潘文傑都是屏東在地培養的小選手，今年佳樂水賽事報名的3位年輕選手，年齡更只有8歳，也有台灣衝浪常勝軍郭恆良培訓的新生代青少年參賽。

    屏東縣政府交通旅遊處表示，10月期間正是觀賞赤腹鷹和灰面鵟鷹的最佳時機，選擇到屏東旅遊使用振興五倍券「屏東購好禮」活動，民眾消費一張五倍券加上當次消費滿200元發票、或在地一般消費滿500元的發票，就有機會抽大獎，到屏東來觀賞天上的鷹、衝海上的浪和陸上的生態旅遊，陸海空一次玩夠。

    衝浪賽事現場，還有集合在地文創特色的海洋市集，邀請在地歌手演唱，有洋蔥植物染攤位、廢時尚絹印及親子體驗活動等，利用互動的方式讓選手眷屬及遊客感受在地生活和豐富的創意文化，市集全面使用樹葉製成的無塑餐具以推廣環保概念，讓遊客在南國溫暖的秋天陽光下逛逛海洋市集，體驗在地文化活動。

    「佳樂水衝浪大賽」培育更多長江後浪推前浪的新秀好手。（台灣海洋休閒運動發展協會提供）

    「佳樂水衝浪大賽」培育更多長江後浪推前浪的新秀好手。（台灣海洋休閒運動發展協會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情下…屏東佳樂水衝浪賽 少了國際選手多了親子牽手
    2020/10/18 14:04

    疫情下…屏東佳樂水衝浪賽 少了國際選手多了親子牽手
    佳樂水國際衝浪賽第二天 絕佳浪況選手創佳績
    2018/10/13 20:55

    佳樂水國際衝浪賽第二天 絕佳浪況選手創佳績

    中華電信振興5優惠 限時好康加碼
    佳樂水不是「加熱水」 老景區名字竟與這位總統有關
    2018/02/06 21:33

    佳樂水不是「加熱水」 老景區名字竟與這位總統有關
    佳樂水衝浪賽無畏風雨 變裝衝浪搞笑登場
    2017/10/08 14:05

    佳樂水衝浪賽無畏風雨 變裝衝浪搞笑登場

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播