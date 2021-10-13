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    首頁　>　屏東縣

    買夾娃娃機獎勵學童 國小校長被認定貪污判刑、褫奪公權

    國內一度掀起夾娃娃機熱潮，甚至有學校引進作為獎勵學童的娛樂器材。示意照，人物及機台與新聞事件無關。（資料照）

    國內一度掀起夾娃娃機熱潮，甚至有學校引進作為獎勵學童的娛樂器材。示意照，人物及機台與新聞事件無關。（資料照）

    2021/10/13 00:00

    〔記者李立法／屏東報導〕瑞光國小前校長王英明以吸引學童爭取榮譽為由，為學校添購2台夾娃娃機，卻因違反採購程序遭檢方起訴，屏東地院認定他利用職務機會詐取財物罪行成立，判刑4年，褫奪公權2年，可上訴。

    檢方調查，屏東縣政府核定議員建議款9萬5000元給瑞光國小辦理「2017年度改善教學環境設備─購買體育探索教學器材」採購案，王英明指示承辦人，向洪姓運動器材業者採購夾娃娃機、紅白對抗足球台、聖火台及棒球九宮格等商品，洪姓業者回報說，夾娃娃機很搶手，會比較晚到貨，王英明於是自行到夜市購買中古夾娃娃機，再要求洪姓業者開立3萬7000元單據核銷，違反政府採購法。

    王英明應訊時強調，採購夾娃娃機是為吸引學生爭取榮譽，他花1萬元向夜市業者購買的2台中古機，外觀須客製化，夾子還要改裝成每夾必中，才能發揮獎勵效用，洪姓業者就夾娃娃機部分已口頭同意變更採購契約，學校該筆採購經費也是用在夾娃娃機上，他根本沒有貪污。

    屏東地院審理後，認為王英明身為公務員，對政府採購法規當知甚詳，卻利用職務上機會，以不實憑證詐取夾娃娃機款項，犯後飾詞狡辯，更指稱是學校同仁因個人私利而檢舉，顯然不知悔改，態度不佳，洪姓業者未實際出售夾娃娃機，卻與王英明共同詐領採購款項，念其坦承犯行，依共同犯利用職務機會詐取財物罪，判刑2年，緩刑5年，並應向公庫支付15萬元，褫奪公權1年。

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