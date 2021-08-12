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    首頁　>　屏東縣

    穿山甲中陷阱重傷！熱心山友搭救 送屏科大截肢保命

    穿山甲動完截肢手術後，從麻醉清醒前蜷曲沉睡。（屏科大保育類野生動物收容中心）

    穿山甲動完截肢手術後，從麻醉清醒前蜷曲沉睡。（屏科大保育類野生動物收容中心）

    2021/08/12 23:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕高屏山區再傳保育類動物誤中陷阱，有隻穿山甲日前遭陷阱「吊子」吊中，右後肢幾乎腐壞，有多次搶救經驗的山友不忍，向設陷阱者取得穿山甲，轉送屏東科技大學動物收容中心搶救，由於傷肢已全面壞死，最後只能截肢保命。

    屏科大保育類野生動物收容中心的救援人員指出，熱心山友7月底送來1隻雄性成體穿山甲，來源竟是在山區遭捕獵，冒著風險向當地居民取得，特地送來收容中心。救援人員接手時發現，穿山甲奄奄一息、非常虛弱，右後肢傷口明顯壞死，還飄出腐臭味，經檢查、評估，為防止傷口壞死部位蔓延，最後以截肢手術處理，截去膝關節以下部位。

    穿山甲手術後蜷縮沉睡模樣惹人憐愛，收容中心的人員則是納悶，「搞不懂為何要捕穿山甲？」穿山甲極易緊張、焦慮，受傷時可能因疼痛不再進食，相當擔心牠在這麼大面積的傷口下根本就不會吃東西，若再引發胃潰瘍，加劇虛弱，就會導致死亡。

    所幸，穿山甲甦醒後在獸醫及照養員照料下，順利吃下摻著藥物的食物，傷口不定期清創，減緩腫脹疼痛不適，甚至還動用雷射治療消炎止痛，目前整體復原狀況良好，最快1個月後就可拆線。

    術後量測，這隻穿山甲體重超過5公斤，身長82公分。收容中心提醒，《野生動物保育法》早規範不得使用捕獸鋏，但相關事件仍層出不窮，林務局正在推動精準式獵具，呼籲民眾若發現不當方式捕獵野生動物，撥打1999通報地方政府協助處理。

    穿山甲中陷阱，後腳壞死腐爛，熱心山友送到屏科大保育類野生動物收容中心，最後截肢保命。（屏科大保育類野生動物收容中心提供）

    穿山甲中陷阱，後腳壞死腐爛，熱心山友送到屏科大保育類野生動物收容中心，最後截肢保命。（屏科大保育類野生動物收容中心提供）

    中陷阱穿山甲截肢。（屏科大保育類野生動物收容中心提供）

    中陷阱穿山甲截肢。（屏科大保育類野生動物收容中心提供）

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