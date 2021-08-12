疫情降級民眾想游泳 恆春半島新泳池開放再等等

恆春嶄新泳池已經完工。（記者蔡宗憲攝）

2021/08/12 20:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕疫情降級後，中央流行疫情指揮中心有條件解封游泳池，屏縣府有公布相關指引，不少恆春半島民眾也殷殷期盼新改建的泳池能開放，不過，恆春鎮公所表示，仍待最後測試及避開農曆七月開幕，也希望疫情再降級後，再完全開放民眾使用。

看到中央放寬泳池開放規範，加上海域風浪狀況不佳，這幾天都有居民到恆春鎮立泳池旁觀望，希望能夠游泳一解暑氣，但嶄新的恆春鎮立泳池雖然已經注滿水測試，但目前仍是大門緊閉狀態。

恆春鎮立游泳池因設施老舊，從2019年後陸續進行整修，屏縣府爭取2600多萬補助，泳池除了整修盥洗設施，更進行鋼構屋頂設計，今年4月份完成使用執照、消防安全等相關執照審核，但陸續遇上缺水及疫情等因素延後開放。

「請民眾再等等！」恆春鎮公所指出，鎮立泳池已經完成改建，將會有6至7個水道，男女浴廁及更衣室約10座，還有符合標準的無障礙及親子設施，遮風避雨的頂蓋則能提供更完善的游泳體驗。

恆春鎮長陳文弘表示，由於疫情尚未完全停歇，加上正值農曆七月期間，正公所決定再作徹底的測試，也持續遴聘救生員，待疫情再降一級後開放，也兌現「恆春在地國中小免費使用泳池」的承諾。

恆春嶄新泳池已經完工。（記者蔡宗憲攝）

恆春嶄新泳池已經完工，但目前仍是大門緊閉狀態。（記者蔡宗憲攝）

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