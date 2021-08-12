為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    疫情降級民眾想游泳 恆春半島新泳池開放再等等

    恆春嶄新泳池已經完工。（記者蔡宗憲攝）

    恆春嶄新泳池已經完工。（記者蔡宗憲攝）

    2021/08/12 20:46

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕疫情降級後，中央流行疫情指揮中心有條件解封游泳池，屏縣府有公布相關指引，不少恆春半島民眾也殷殷期盼新改建的泳池能開放，不過，恆春鎮公所表示，仍待最後測試及避開農曆七月開幕，也希望疫情再降級後，再完全開放民眾使用。

    看到中央放寬泳池開放規範，加上海域風浪狀況不佳，這幾天都有居民到恆春鎮立泳池旁觀望，希望能夠游泳一解暑氣，但嶄新的恆春鎮立泳池雖然已經注滿水測試，但目前仍是大門緊閉狀態。

    恆春鎮立游泳池因設施老舊，從2019年後陸續進行整修，屏縣府爭取2600多萬補助，泳池除了整修盥洗設施，更進行鋼構屋頂設計，今年4月份完成使用執照、消防安全等相關執照審核，但陸續遇上缺水及疫情等因素延後開放。

    「請民眾再等等！」恆春鎮公所指出，鎮立泳池已經完成改建，將會有6至7個水道，男女浴廁及更衣室約10座，還有符合標準的無障礙及親子設施，遮風避雨的頂蓋則能提供更完善的游泳體驗。

    恆春鎮長陳文弘表示，由於疫情尚未完全停歇，加上正值農曆七月期間，正公所決定再作徹底的測試，也持續遴聘救生員，待疫情再降一級後開放，也兌現「恆春在地國中小免費使用泳池」的承諾。

    恆春嶄新泳池已經完工。（記者蔡宗憲攝）

    恆春嶄新泳池已經完工。（記者蔡宗憲攝）

    恆春嶄新泳池已經完工，但目前仍是大門緊閉狀態。（記者蔡宗憲攝）

    恆春嶄新泳池已經完工，但目前仍是大門緊閉狀態。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市泳池即起有條件開放 飛輪、瑜珈、有氧團課教室也解禁
    2021/08/10 20:12

    高市泳池即起有條件開放 飛輪、瑜珈、有氧團課教室也解禁
    北市泳池開放首日空蕩蕩 業者盼8/24開放打籃球
    2021/08/10 19:56

    北市泳池開放首日空蕩蕩 業者盼8/24開放打籃球

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    南投縣立游泳池明解封 公告收費及縮短營運時間
    2021/08/10 18:15

    南投縣立游泳池明解封 公告收費及縮短營運時間
    金門縣立游泳池即起有條件開放 只限160人同樂
    2021/08/10 17:33

    金門縣立游泳池即起有條件開放 只限160人同樂

    元大人壽首檔類全委投資型保單受青睞
    屏東縣今日熱門
    中油漏油案賠償達共識 恆春山海沿岸仍現部分油汙
    2021/08/05 22:24

    中油漏油案賠償達共識 恆春山海沿岸仍現部分油汙

    風雨持續！6縣市豪、大雨特報 7縣市嚴防強風
    2021/08/05 22:34

    風雨持續！6縣市豪、大雨特報 7縣市嚴防強風

    東港東隆宮抗瘟佑民 潘孟安請出溫王爺坐鎮拜亭
    2021/08/05 23:12

    東港東隆宮抗瘟佑民 潘孟安請出溫王爺坐鎮拜亭

    雨炸屏東 農損已逾1600萬
    2021/08/06 05:30

    雨炸屏東 農損已逾1600萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播