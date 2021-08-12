官箴敗壞！鄉長被彈劾、公所接連遭搜索 屏東縣政壇不平靜

枋寮鄉公所（見圖）及九如鄉公所接連被檢調搜索，並將首長帶回訊問。（資料照）

2021/08/12 21:18

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東政壇近來不太平靜，佳冬鄉長龔日光涉貪被訴，監察院剛通過彈劾案，枋寮鄉及九如鄉公所又接連被檢調搜索，並將首長帶回偵訊，枋寮鄉部份涉弊人員被羈押或交保，九如鄉案情雖未明朗，但地方弊案頻傳已引來不少民眾對官箴敗壞的批評。

廉政署今天搜索九如鄉公所，並將鄉長張振亮帶回訊問，令公所人員感到錯愕，57歲的張振亮曾擔任過九如鄉代會主席，2014年順利轉戰鄉長並於2018年獲得連任，上午被廉政署人員帶到屏檢訊問後，直到晚間截稿前，未有進一步的結果，張振亮的手機不通，均轉至語音信箱，引發地方高度關切。

枋寮鄉9日也爆發工程弊案與收賄安插公所人事疑雲，屏東檢調大舉搜索鄉公所及相關涉案人員住所，鄉長陳亞麟經帶回檢署漏夜偵訊後，雖無保請回，但疑似擔任白手套的黃姓男子，經檢方掌握新事證，重新聲押，屏東地院昨天裁准羈押禁見，另有多名涉案工程包商分別以5至20萬元不等金額交保，案情發展備受關注。

監察院10日並對涉嫌收受工程賄款被檢方起訴的佳冬鄉長龔日光通過彈劾，將移送懲戒法院審理；屏東縣鄉鎮市公所接連傳出貪瀆弊案，多位涉案首長及民代因貪瀆陸續被起訴或判刑，引發民眾對官箴敗壞的批評。

枋寮鄉公所及九如鄉公所（見圖）接連被檢調搜索，並將首長帶回訊問。（資料照）

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