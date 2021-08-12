九如鄉長張振亮遭廉政署帶回 漏夜偵訊中

屏東縣九如鄉長張振亮。（資料照，記者羅欣貞攝）

2021/08/12 19:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉長張振亮曾擔任鄉民代表會主席，2014年轉戰鄉長當選，2018年成功連任，廉政署今天（12日）搜索九如鄉公所，將張振亮帶回訊問，震驚地方政壇。

張振亮今年57歲，擔任過第18屆代表主席、第19屆鄉民代表、代表主席，第17屆、第18屆九如鄉長，他曾在連任鄉長時說，「從監督鄉政至親自執掌鄉政，唯一心願即為九如鄉克盡己力，以九如鄉鄉民褔祉努力不懈，提高鄉公所行政效能及優質便民服務；與執政團隊會以最嚴格的標準自我檢視，回報鄉親對其認同及肯定」。

九如鄉公所與代表會辦公廳舍使用逾30年，去年向內政部申請前瞻耐震補強，獲補助2千萬，公所自籌3000萬，歷時8個多月整建完工，張振亮今年元旦還風光主持啟用典禮，鄉公所門面特別以在地特產檸檬打造裝置藝術，成為台3線上的新亮點。

然而今天廉政署搜索九如鄉公所，而且只將鄉長張振亮帶回訊問，在地方政壇投下震撼彈，除了鄉公所人員十分意外，坊間也議論紛紛；至今晚近7點仍在偵訊中。

九如鄉公所今天遭到搜索，是否與工程相關案件有關，還有待檢方說明。另外，檢、廉上午也到過里港鄉公所，帶回一名技士，其原任職於建設課，現為民政課，相關案件仍在調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法