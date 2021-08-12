為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    九如鄉長張振亮遭廉政署帶回 漏夜偵訊中

    屏東縣九如鄉長張振亮。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣九如鄉長張振亮。（資料照，記者羅欣貞攝）

    2021/08/12 19:52

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉長張振亮曾擔任鄉民代表會主席，2014年轉戰鄉長當選，2018年成功連任，廉政署今天（12日）搜索九如鄉公所，將張振亮帶回訊問，震驚地方政壇。

    張振亮今年57歲，擔任過第18屆代表主席、第19屆鄉民代表、代表主席，第17屆、第18屆九如鄉長，他曾在連任鄉長時說，「從監督鄉政至親自執掌鄉政，唯一心願即為九如鄉克盡己力，以九如鄉鄉民褔祉努力不懈，提高鄉公所行政效能及優質便民服務；與執政團隊會以最嚴格的標準自我檢視，回報鄉親對其認同及肯定」。

    九如鄉公所與代表會辦公廳舍使用逾30年，去年向內政部申請前瞻耐震補強，獲補助2千萬，公所自籌3000萬，歷時8個多月整建完工，張振亮今年元旦還風光主持啟用典禮，鄉公所門面特別以在地特產檸檬打造裝置藝術，成為台3線上的新亮點。

    然而今天廉政署搜索九如鄉公所，而且只將鄉長張振亮帶回訊問，在地方政壇投下震撼彈，除了鄉公所人員十分意外，坊間也議論紛紛；至今晚近7點仍在偵訊中。

    九如鄉公所今天遭到搜索，是否與工程相關案件有關，還有待檢方說明。另外，檢、廉上午也到過里港鄉公所，帶回一名技士，其原任職於建設課，現為民政課，相關案件仍在調查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    廉政署搜索屏東九如鄉公所 帶回鄉長張振亮訊問
    2021/08/12 15:42

    廉政署搜索屏東九如鄉公所 帶回鄉長張振亮訊問
    承辦中研院團體健檢 中研院退休人事科長涉收回扣被起訴
    2021/08/11 09:55

    承辦中研院團體健檢 中研院退休人事科長涉收回扣被起訴

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    屏東佳冬鄉長龔日光貪污300萬 監院12票全數通過彈劾
    2021/08/10 17:31

    屏東佳冬鄉長龔日光貪污300萬 監院12票全數通過彈劾
    公路總局前工程員接受性招待 判3年8月、撤職停用2年
    2021/07/29 14:29

    公路總局前工程員接受性招待 判3年8月、撤職停用2年

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    北港鎮長賣官貪750萬 監院12票全數通過彈劾
    2021/07/27 19:04

    北港鎮長賣官貪750萬 監院12票全數通過彈劾
    屏縣崁頂鄉代會主席郭茂良 貪污判刑7年8個月今入獄
    2021/07/13 15:29

    屏縣崁頂鄉代會主席郭茂良 貪污判刑7年8個月今入獄
    屏東縣今日熱門
    中油漏油案賠償達共識 恆春山海沿岸仍現部分油汙
    2021/08/05 22:24

    中油漏油案賠償達共識 恆春山海沿岸仍現部分油汙

    風雨持續！6縣市豪、大雨特報 7縣市嚴防強風
    2021/08/05 22:34

    風雨持續！6縣市豪、大雨特報 7縣市嚴防強風

    東港東隆宮抗瘟佑民 潘孟安請出溫王爺坐鎮拜亭
    2021/08/05 23:12

    東港東隆宮抗瘟佑民 潘孟安請出溫王爺坐鎮拜亭

    雨炸屏東 農損已逾1600萬
    2021/08/06 05:30

    雨炸屏東 農損已逾1600萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播