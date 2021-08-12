戰機估9/15降落佳冬戰備道！公路局即起管制趕工

佳冬戰備跑道。（記者陳彥廷攝）

2021/08/12 17:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕漢光37號實兵實彈演習將於9月13日至17日登場，最受外界關注的戰機起降戰備跑道也確定進行，目前預測9月15日舉行相關操演，公路局今天也即刻啟動管制，刨鋪路面。

屏東佳冬戰備跑道位於台1線佳冬到枋寮間，大部分轄屬枋寮鄉，長達約3公里，是目前全台唯一座落於省道的戰備道，不過，至今仍無戰機起降紀錄，僅在10年前曾有戰機衝場，若今年9月成功執行起降，將是首次有戰機降落佳冬戰備跑道。

漢光37號演習原定7月中旬舉辦，但因疫情喊卡，當時公路養護單位已刨鋪到一半，在前景不明下，只能硬著頭皮刨鋪完跑道外側後暫停，改採分時段施工，國防部昨天宣布9月13日起舉行後，公路局立刻著手進行中央主跑道的路面修復工程。

公路局第三區養護工程處指出，位於台1線429K+850至432K+600處的戰備跑道，從今天開始，每天上午8點至晚上10點中央內車道管制，施工期間封閉南北雙向中央內車道，開放南北雙向外車道及機車道通行，預計工期到9月14日。

據公路局新聞稿，也幾乎能確定戰機起降就是在9月15日舉行，公路局指出，為配合軍方軍演需求，屆時預計影響台1線與屏115-1線（東角路）、屏132線及文化一路等路口，行經上述路段有穿越台1線佳冬戰備跑道需求者，建議車輛往南請至屏南工業區永翔路路口迴轉，車輛往北請至佳冬中山路路口迴轉。

此外，施工期間僅剩外側車道通行，為避免道路擁塞，公路局也製作替代路線懶人包，未來南下部分，國道3號線往枋寮、墾丁、台東方向可於林邊交流道左轉台17線通行至水底寮銜接台1線南下；至於省道台1線往枋寮、墾丁、台東方向，請於新埤加油站前左轉中正路、屏118線右轉185線至枋寮銜接台1線南下；省道台1線新埤昌隆往佳冬方向，請於昌隆路口轉屏131線右轉文化路，續行左轉民族路銜接台17線南下。

北上部分台1線往新埤、潮州方向於枋寮路段右轉185線銜接屏118線，於新埤銜接台1線北上。台1線往國道3號方向，請於水底寮左轉台17線至林邊交流道上國道3號。公路局呼籲用路人，行駛屏東省道台1線往來高雄、墾丁路段請事先作好行程規劃，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或公路總局幸福公路APP查詢，另請隨時收聽廣播訊息，或透過0800-231035查詢路況。

台一線管制期間替代路線懶人包。（公路局提供）

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