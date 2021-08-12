疑為枋寮工程弊案「白手套」 檢二度聲押裁准羈押禁見

疑扮演弊案白手套，黃男15萬元交保後，屏檢2度聲押，法官裁准羈押禁見。（記者李立法攝）

2021/08/12 16:37

〔記者李立法／屏東報導〕枋寮鄉爆發工程弊案與收賄安插公所人事疑雲，屏東檢調大舉搜索鄉公所及相關涉案人員住所，經帶回偵訊後，疑似擔任白手套的黃姓男子10日以15萬元獲得交保後，檢方掌握新事證，二度對黃男聲押，屏東地院今天裁准羈押禁見，案情發展備受關注。

屏東地檢署據報指枋寮鄉疑有工程弊案及官員收賄安插公所職缺不法情事，9日率領屏東調查站、南機站等大隊人馬，搜索鄉公所及相關人員住所共33處，扣押帳冊等證物，並陸續傳喚鄉長陳亞麟、公所科室主管、包商等30多人釐清案情。

檢調懷疑公所人員勾結包商涉嫌圍標，經偵訊後，檢察官認為疑似擔任白手套的黃姓男子涉嫌詐欺取財，並與孫姓、吳姓2名包商和林男等3人合意圍標，以違反政府採購法罪嫌重大且有串供之虞為由，10日向法院聲押4人。

檢察官另諭知張姓等5名涉案包商各以10萬或5萬元交保，遭到檢方約談的枋寮鄉長陳亞麟及部份公所課室主管則陸續被請回；屏東地院羈押庭10日裁定，林男20萬元、黃男15萬、孫及吳男各10萬元交保，4人均限制住居。

屏東地檢署掌握黃男涉案新事證，昨晚再度聲請羈押，屏東地院今天裁准，案情後續發展引發關注。

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