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    首頁　>　屏東縣

    廉政署搜索屏東九如鄉公所 帶回鄉長張振亮訊問

    廉政署搜索九如鄉公所，帶走鄉長張振亮，引發政壇議論。（資料照）

    廉政署搜索九如鄉公所，帶走鄉長張振亮，引發政壇議論。（資料照）

    2021/08/12 15:42

    〔記者李立法／屏東報導〕廉政署今天搜索屏東縣九如鄉公所，並將鄉長張振亮帶回訊問，令公所人員感到錯愕，地方政壇議論紛紛，屏東縣政府政風處接獲消息後，正密切注意案情發展。

    繼枋寮鄉公所因爆發工程弊案及收賄安插人事疑雲，遭檢調大舉搜索並帶回鄉長陳亞麟及多名科室主管、包商進行偵訊後，九如鄉公所今天上午也被廉政署南調組人員進行搜索，並將鄉長張振亮帶回訊問，目前案情不明，屏東地檢署表示不便對外說明，縣府政風處表示相關案情尚未明朗，將注意後續發展。

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