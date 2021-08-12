情人節送玫瑰 屏縣花農提供另類浪漫選擇

有機玫瑰採收後仔細挑選處理。（記者羅欣貞攝）

2021/08/12 15:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年七夕前夕適逢豪雨，不但蔬果嚴重災損，連花卉也沒躲過，就有玫瑰田鮮花減收約7成，耕耘有機多年的屏東縣九如鄉花農楊添得，因而推出「吃」的玫瑰，讓情人節送禮展現另一種浪漫。

投入花藝、種植、加工多年的神農獎得主楊添得，目前也擔任台灣花店協會理事長，他表示，先前有疫情衝擊，許多活動現場的佈置、婚喪喜慶停擺，各花店的生意受到衝擊，影響約6成，而七夕之前，又逢一波豪雨災情，讓花卉產業再受考驗。

楊添得所成立的九如鄉大花農場，10多年來從最初切花市場，轉型種植有機的食用玫瑰品種，並且加入研發，以有機食用玫瑰為主要材料，已推出13種周邊產品，從食用的玫瑰花醬、可沖泡飲用乾燥玫瑰花瓣、天然花青素的玫瑰花多酚，到敷臉保養的玫瑰面膜、玫瑰液態皂、玫瑰精露等，在今年疫情期間，訂單逆勢成長。

楊添得也說，本波豪雨，農場因水分太多，花受水傷，採收量減少，10多公頃的花田，1天採收約20公斤，去除水傷的花，大約只剩4公斤，其實，每年8月到10月花價最高，除了因為夏季，也與七夕需求大有關，農場雖然採收量減少，但由於花材之前都有處理保存，在製作加工品部分，並未受影響，因此相關加工品搭配少量玫瑰與各類花卉，成為情人送禮的另一種選擇，今年到目前為止還頗受歡迎。

各類鮮花加上玫瑰花茶，也是情人節送禮的另類選擇。（記者羅欣貞攝）

玫瑰除了欣賞，喝起來也是一種浪漫。（記者羅欣貞攝）

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