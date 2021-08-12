開放泳池仍沒浮潛 小琉球業者哀號「快餓死了」

浮潛及新興的自由潛水是小琉球很夯的水域遊憩活動。（記者陳彥廷攝）

2021/08/12 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕夏天是水上活動旺季，近年因為海洋生態回復，海龜爆大量的屏東縣琉球鄉，島上水上活動業者卻因疫情已近3個月最精華時間沒有生意，面對逐步開放水肺潛水、泳池，但卻未開放浮潛及自由潛水，令業者氣餒，哀號「日子快撐不下去了！」。

離島小琉球為珊瑚礁島近年為觀光熱點，海龜是吸客動物明星，遊客只要參加浮潛基本上就可近距離目視海龜，浮潛也成為島上最大宗活動；不過，島上業者因離島醫療資源相對不足，防疫3級警戒前就已全面自主暫停攬客，是全台灣首鄉，但目前疫情趨緩並開放水肺潛水、泳池，卻不放行浮潛及自由潛水，令業者不知何以為繼。

琉球鄉觀光發展協會強調，島上經營SUP、獨木舟等業者不多，大家原本都對開放泳池會一併開放最親民最大宗的水域活動浮潛是「望穿秋水」，但本週仍禁止，許多遊憩業者是反映是「最難過的一年」」，希望至少能以降載方式開放浮潛或自由潛水，也盼陸域風景區部分能適時開放；有業者更直言「快餓死了」，再不適度鬆綁，只怕能撐到報復性旅遊的業者「已所剩不多」。

「微解封後基本如同沒解封！」，島上旅宿業者說，7月13日微解封因疫苖覆蓋率仍不高，且島上大多旊憩活動也大多未開放，業績根本沒起色，7月底降2級後人潮雖略有回溫，縱使是暑假，但至今只比防疫時期只增加1成不到，而從降級到農曆七月間最精華的週末，也因為連日大雨造成船班多日停駛，業績更是幾近清零。

屏東縣政府指出，浮潛除群聚外，難以全程配戴口罩，且呼吸管易噴水波及他人等緣由因而未在此波開放之列；觀光局大鵬灣國家風景區管理處則說，水域活動規範都是依中央流行疫情指揮中心的指引所定，但強調為讓觀光產業持續發展，已反映上去，近期中央已召開相關會議討論，強調會持續了解業者心聲並再反映上去。

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