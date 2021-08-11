為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    恆春工商周邊逢雨必淹 屏縣府、鎮公所將規畫分洪道

    恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2021/08/11 20:22

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏南地區從月初至今雨勢不斷，直到昨天天氣才完全轉晴，但這短短兩周內，恆春工商宿舍區及湖內路周邊，竟然2度淹水衝入民宅，當地長期逢雨必淹氣炸居民，屏縣府及恆春鎮公所規劃增加「分洪道」，徹底解決當地區域排水問題。

    長年淹水的恆春湖內路、山腳路低窪地區居民及老師們，近期苦不堪言，2日一波豪雨清理完積水的黃泥，9日一早又是積水將近20公分，雖然恆春鎮公所緊急調派機具搶通，但連續淹水讓當地叫苦連天。

    長期居住當地宿舍區的老師表示，兩波雨勢對恆春半島多數地區都沒災情，但這個區域溝渠卻直接溢流到宿舍區及校園，最深甚至達到50公分，類似狀況已經數十年，近年極端氣候更是屢屢發生，懷疑造成淹水的是供通行的農路阻礙水路。

    恆春鎮長陳文弘表示，當地淹水問題與周邊東門溪流域整治不同，主要是長年區域排水不良造成，需要增加分洪道紓解大雨來時的排水，短期內會先規劃增加2條小型溝渠，幫助引水進入下游溝渠。

    屏縣議員盧玟欣也在縣議會質詢這個災情，屏縣府回復指出，東門溪流域整治已大致完成，但當地淹水問題主要是上游赤牛嶺的水奔流而下，與東門溪流域不同，大水無法迅速引流至主要河道東門溪造成溢流，預計向中央爭取4600萬設計800米堤道，使用明溝的方式引水入東門溪，周邊工程用地取得後，將能解決這個恆春水患的「最後一哩路」。

    恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春工商周邊淹水數十年，恆春鎮長淹水時前往勘查。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春工商周邊淹水數十年，恆春鎮長淹水時前往勘查。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    改善淹水問題 宜蘭壯圍抽水站、分洪道2022完工
    2020/12/09 12:14

    改善淹水問題 宜蘭壯圍抽水站、分洪道2022完工
    根除水患！大武崙溪擬設分洪道 在地人憂污染沙灘和海域
    2019/01/10 16:59

    根除水患！大武崙溪擬設分洪道 在地人憂污染沙灘和海域

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    歸仁區港尾溝溪分洪道 通過風災考驗
    2016/09/26 06:00

    歸仁區港尾溝溪分洪道 通過風災考驗

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    屏東縣今日熱門
    大雨夜襲！高雄、屏東慎防雷擊強風
    2021/08/04 23:31

    大雨夜襲！高雄、屏東慎防雷擊強風

    屏東》四重溪公共浴池擬委外 地方有意見
    2021/08/05 05:30

    屏東》四重溪公共浴池擬委外 地方有意見

    屏東》木瓜遇雨損3成 瓜農憂還有颱風
    2021/08/05 05:30

    屏東》木瓜遇雨損3成 瓜農憂還有颱風

    偷摸超商女店員腰部1次構成性騷擾！被判拘50天
    2021/08/05 08:49

    偷摸超商女店員腰部1次構成性騷擾！被判拘50天

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播