恆春工商周邊逢雨必淹 屏縣府、鎮公所將規畫分洪道

恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2021/08/11 20:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏南地區從月初至今雨勢不斷，直到昨天天氣才完全轉晴，但這短短兩周內，恆春工商宿舍區及湖內路周邊，竟然2度淹水衝入民宅，當地長期逢雨必淹氣炸居民，屏縣府及恆春鎮公所規劃增加「分洪道」，徹底解決當地區域排水問題。

長年淹水的恆春湖內路、山腳路低窪地區居民及老師們，近期苦不堪言，2日一波豪雨清理完積水的黃泥，9日一早又是積水將近20公分，雖然恆春鎮公所緊急調派機具搶通，但連續淹水讓當地叫苦連天。

長期居住當地宿舍區的老師表示，兩波雨勢對恆春半島多數地區都沒災情，但這個區域溝渠卻直接溢流到宿舍區及校園，最深甚至達到50公分，類似狀況已經數十年，近年極端氣候更是屢屢發生，懷疑造成淹水的是供通行的農路阻礙水路。

恆春鎮長陳文弘表示，當地淹水問題與周邊東門溪流域整治不同，主要是長年區域排水不良造成，需要增加分洪道紓解大雨來時的排水，短期內會先規劃增加2條小型溝渠，幫助引水進入下游溝渠。

屏縣議員盧玟欣也在縣議會質詢這個災情，屏縣府回復指出，東門溪流域整治已大致完成，但當地淹水問題主要是上游赤牛嶺的水奔流而下，與東門溪流域不同，大水無法迅速引流至主要河道東門溪造成溢流，預計向中央爭取4600萬設計800米堤道，使用明溝的方式引水入東門溪，周邊工程用地取得後，將能解決這個恆春水患的「最後一哩路」。

恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

恆春工商周邊淹水數十年，恆春鎮長淹水時前往勘查。（資料照，記者蔡宗憲攝）

恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

恆春工商周邊淹水數十年，屏縣府、鎮公所將規畫分洪道。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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