大雨灌出漂流木滿河床 屏東林管處推未來撿拾攻略

屏東林管處人員今已開始就主要河川的漂流木進行勘查及後續註記、辨識、檢尺、打撈、集運工作。（記者陳彥廷攝）

2021/08/11 20:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東日前降下多日的超大豪雨，各主要溪流出海口、淺灘甚至漁港都被灌入許多漂流木，甚至造成河道暢通，造成道路中斷或交通輪船停靠等不便，不過，這些困擾都由地方權責單位第一時間啟動清理機制，協助恢復安全，而屏東林管處則提醒，在公告自由撿拾前，千萬別私自撿拾，也不要冒險進入河川行水區域撿拾，以免觸法。

屏東林管處今天開始進行主要河川的漂流木勘查及註記、辨識、檢尺、打撈、集運工作，發現縣內高屏溪的支流有部分在河川地的漂流木，也強調漂流木為全民所有，仍有相關法令規範，提醒民眾及鄉親朋友，在公告自由撿拾前，千萬別私自撿拾恐觸法，且未來若開放撿拾，還要到「臺灣林產品生產追溯系統」申請並登記取得追溯條碼後才可轉賣。

林管處說，若有不具標售價值漂流木，各縣市政府會依相關規定公告開放民眾自由撿拾，漂流木開放撿拾公告及打撈海上漂流木相關規定，可於漂流木專區網頁查詢。

屏東林管處也特別讓民眾秒懂的未來可撿拾漂流木的攻略，林管處指出，民眾除要注意可自由撿拾的期間、區域及符合撿拾漂流木資格等，首先可撿拾未經裁切，末徑未滿20公分且材長未滿2公尺之漂流木、其中為未經裁切，重量小於50公斤之漂流木。

林管處強調，撿拾漂流木絕對不可以行駛重機具進場，不可用鏈鋸切割漂流木；在撿拾之後，要到檢查站登記取得「拾得漂流木搬運登記表」，才算真正合法取得辛苦撿拾的漂流木，林管處並說明，若撿拾的漂流木要轉賣，一定要到「臺灣林產品生產追溯系統」申請並登記取得追溯條碼，才是真正擁有者。

高屏溪出海口在這波雨勢後，滿是漂流木。（記者陳彥廷攝）

屏東林管處製作漂流木未來可撿拾時的攻略。（記者陳彥廷翻攝）

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