為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    大雨灌出漂流木滿河床 屏東林管處推未來撿拾攻略

    屏東林管處人員今已開始就主要河川的漂流木進行勘查及後續註記、辨識、檢尺、打撈、集運工作。（記者陳彥廷攝）

    屏東林管處人員今已開始就主要河川的漂流木進行勘查及後續註記、辨識、檢尺、打撈、集運工作。（記者陳彥廷攝）

    2021/08/11 20:09

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東日前降下多日的超大豪雨，各主要溪流出海口、淺灘甚至漁港都被灌入許多漂流木，甚至造成河道暢通，造成道路中斷或交通輪船停靠等不便，不過，這些困擾都由地方權責單位第一時間啟動清理機制，協助恢復安全，而屏東林管處則提醒，在公告自由撿拾前，千萬別私自撿拾，也不要冒險進入河川行水區域撿拾，以免觸法。

    屏東林管處今天開始進行主要河川的漂流木勘查及註記、辨識、檢尺、打撈、集運工作，發現縣內高屏溪的支流有部分在河川地的漂流木，也強調漂流木為全民所有，仍有相關法令規範，提醒民眾及鄉親朋友，在公告自由撿拾前，千萬別私自撿拾恐觸法，且未來若開放撿拾，還要到「臺灣林產品生產追溯系統」申請並登記取得追溯條碼後才可轉賣。

    林管處說，若有不具標售價值漂流木，各縣市政府會依相關規定公告開放民眾自由撿拾，漂流木開放撿拾公告及打撈海上漂流木相關規定，可於漂流木專區網頁查詢。

    屏東林管處也特別讓民眾秒懂的未來可撿拾漂流木的攻略，林管處指出，民眾除要注意可自由撿拾的期間、區域及符合撿拾漂流木資格等，首先可撿拾未經裁切，末徑未滿20公分且材長未滿2公尺之漂流木、其中為未經裁切，重量小於50公斤之漂流木。

    林管處強調，撿拾漂流木絕對不可以行駛重機具進場，不可用鏈鋸切割漂流木；在撿拾之後，要到檢查站登記取得「拾得漂流木搬運登記表」，才算真正合法取得辛苦撿拾的漂流木，林管處並說明，若撿拾的漂流木要轉賣，一定要到「臺灣林產品生產追溯系統」申請並登記取得追溯條碼，才是真正擁有者。

    高屏溪出海口在這波雨勢後，滿是漂流木。（記者陳彥廷攝）

    高屏溪出海口在這波雨勢後，滿是漂流木。（記者陳彥廷攝）

    屏東林管處製作漂流木未來可撿拾時的攻略。（記者陳彥廷翻攝）

    屏東林管處製作漂流木未來可撿拾時的攻略。（記者陳彥廷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台東市、知本因豪雨有漂流木滯留 公告撿拾前勿以身試法
    2021/08/08 16:32

    台東市、知本因豪雨有漂流木滯留 公告撿拾前勿以身試法
    盧碧逼近！烟花沖下漂流木還沒清完 石門水庫加強清撈
    2021/08/04 22:18

    盧碧逼近！烟花沖下漂流木還沒清完 石門水庫加強清撈

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    小英故鄉因西南氣流豪雨「塞港」 盼重新整體規劃漁港
    2021/08/03 21:53

    小英故鄉因西南氣流豪雨「塞港」 盼重新整體規劃漁港
    台東在地師傅巧手藝 讓漂流木重獲新生
    2021/06/16 12:37

    台東在地師傅巧手藝 讓漂流木重獲新生

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    屏東縣今日熱門
    盧碧颱風逼近 小琉球航線週四全面停航
    2021/08/04 20:25

    盧碧颱風逼近 小琉球航線週四全面停航

    大雨夜襲！高雄、屏東慎防雷擊強風
    2021/08/04 23:31

    大雨夜襲！高雄、屏東慎防雷擊強風

    四重溪公共浴池重建說明會 居民盼顧權益、規劃停車場
    2021/08/04 21:52

    四重溪公共浴池重建說明會 居民盼顧權益、規劃停車場

    農路因台灣燈會爆紅 不足500公尺滿坑洞 還吞了貨櫃車輪
    2021/08/04 20:59

    農路因台灣燈會爆紅 不足500公尺滿坑洞 還吞了貨櫃車輪

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播