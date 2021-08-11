屏東雨水下水道實施率本島倒數第1 審計室要求改善

雨水下水道系統常隨道路工程一起開闢。（記者李立法攝）

2021/08/11 19:46

〔記者李立法／屏東報導〕雨水下水道系統攸關都市排水防洪安全，截至去年底止，全國雨水下水道實施率為78.40%，屏東縣61.52%，低於全國平均值，居本島各縣市中倒數第1，面對極端氣候暴雨威脅，審計室要求縣府提升執行率。

屏東審計室調查，屏東縣109年度雨水下道系統規劃面積3萬9848公頃，規劃總長度292.11公里，建設總長度179.72公里，實施率61.52%，在全國22縣市中，僅高於金門及連江縣，居本島各縣市之末。

審計室並指出，屏東縣近3年雨水下水道總預算數從1億7千多萬元降至6千多萬元，整體預算執行未達5成，投入經費及執行率逐年下降，恐難因應氣候變遷及都市發展需求，要求縣府檢討改善。

不過，屏東沿海養殖區水管密佈阻礙排水問題，經陸續設置海水供應站逐一接管後，審計室多次要求縣府加強拆除阻塞排水的私設管線，並於今年初前往佳冬鄉勘查，認為已逐漸獲得改善，希望鄰近鄉鎮養殖管線佔據區排及側溝影響排水的問題，也能有效解決。

縣府水利處長江國豐指出，屏東縣33個鄉鎮市財政獨立，雨水下水道往往依附都市計劃道路一起開闢，許多鄉鎮公所財政狀況不佳，無力開闢都計道路，直接影響雨水下水道的施作率，大都會經費及規劃區域集中，利於推動，執行率比都計區較分散的縣份高，但縣府仍將持續改進。

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