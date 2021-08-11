9成場景在屏東拍攝 潘孟安：追完奧運來追《斯卡羅》

在《斯卡羅》中，金曲獎、師鐸獎得主查馬克・法拉屋樂（右）飾演斯卡羅大股頭「卓杞篤」，與演出「巴耶林」角色的九天技藝團前成員余竺儒有精彩互動。（公視提供）

2021/08/11 17:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕公共電視史詩旗艦劇《斯卡羅》，將於8月14日起在公共電視等8個平台播映，劇中將近9成精彩場景，都在屏東縣完成取景及拍攝，屏東縣長潘孟安在臉書表示，追完奧運，一定要追《斯卡羅》；他也感謝曹瑞原導演與劇組的辛勞，讓屏東縣有幸參與歷史重現的過程，並預祝收視長紅。

「真心謝謝超高行動力的潘孟安縣長！」回顧135個拍攝天、動員超過6000人次演員，導演曹瑞原表示，從最炎熱的酷暑，拍到凌晨迎著寒冷落山風的12月，每天還得面對天公不作美而造成的預算壓力，為真實呈現戲劇氛圍，陳設、搭建超過10個場景，由縣府團隊召開的跨部門協調會議，讓劇組精準溝通與完備行政程序。拍片期間，潘縣長關心劇組拍攝地點都在人煙稀少的郊外，飲食簡便且蔬果不足，擔心演員及工作人員身體健康，多次運送屏東當季水果，是他與全體演職員最暖心的回憶。

確定落腳屏東搭景前，曾有人問為何不節省預算待在北部拍攝，曹瑞原說「屏東是我最好的決志」，儘管當時劇組已在台灣繞幾圈，試圖尋找場景，前後累計將近200個場景資料，但因為羅妹號事件發生地就在墾丁，從人的形貌到風的味道都最對味，人情味和美麗的山川水域，也讓視后溫貞菱、周厚安大呼「一定要來屏東」，而片中飾演落葉歸根回到部落的演員黃遠，更在殺青後選擇定居屏東。

《斯卡羅》劇情改編自陳耀昌「台灣文學獎」金典獎長篇小說原著《傀儡花》，故事以1867年於發生的「羅妹號事件」為主題。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳯蘭表示，《斯卡羅》從2018年4月起逾1年9個月的時間，由縣長潘孟安責成副縣長吳麗雪，親自召開多次大規模的跨局處協調會議及拜會行程，縣府團隊全力陪同曹導及劇組在縣內跋山涉水、不錯過任何理想中的秘境拍攝點，最後在滿州鄉及恆春鎮擇定主要搭景場地，重現社寮、柴城、豬朥束、射麻裡及統領埔當時樣貌，2019年8月在恆春開鏡，2020年1月初，歷經4個半月完成拍攝，全劇近9成在滿州、恆春、牡丹等地取景。

屏縣府也與台北創造電影公司共同策劃，在屏東縣立圖書館總館4樓，舉辦「斯卡羅戲劇影像展」，展至10月24日，另9月11日曹導也將偕演員黃遠、程苡雅等人舉辦唯一實體見面會，8月25日中午12時開放報名，可查詢文化處官網、屏東總圖臉書。

九棚搭景地。（屏縣府提供）

大尖山前石頭平台場勘。（屏縣府提供）

在《斯卡羅》中，三地門鄉排灣族藝術家雷斌・金碌兒（左）首次跨界飾演斯卡羅二股頭「伊沙」，牡丹鄉排灣族演員張瑋帆（右）飾演斯卡羅大股頭繼承人「朱雷」。（公視提供）

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