屏東佳冬鄉長龔日光遭彈劾 涉貪案連一審都還沒判

佳冬鄉長龔日光。（資料照，記者陳彥廷攝）

2021/08/10 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉鄉長龔日光利用佳冬鄉公所辦理相關鄉內工程的機會，期約協助廠商得標後共收賄301萬9000元，監委施錦芳、林郁容調查發現，龔日光為圖個人不法利益，透過其任職鄉公所技工的堂弟居中牽線聯繫，期約協助廠商得標後收受賄賂，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，監察院今以12：0全票通過彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

佳冬鄉公所今天下午表示，目前鄉長因健康因素無法對外回應其說法，鄉公所亦無法得知其看法，不便對外發言。

監察院今天發出新聞稿表示，龔日光利用佳冬鄉公所於2015年辦理「玉光國小通學步道改善計畫委託設計監造案及工程案」、2016年「佳冬國中公共通行空間改善計畫委託設計監造案及工程案」、2018年「佳冬鄉文化一路工程案」機會，期約協助廠商得標後共收賄301萬9000元。

龔日光的健康情形引發外界關注，事實上，龔日光涉賄賂的工程案，至今也因為其健康因素，連一審都無法審畢，地方人士表示，龔日光因為上述案件遭起訴已逾2年，但起訴後因龔的健康因素根本無法開庭，至今連一審都還未宣判，纏訟多年卻沒有任何進展下，卻是由監察院採彈劾方式並全票通過彈劾案，仍令人感到意外。

2018年時龔日光雖仍為國民黨員，縱使韓流當道，龔日光卻不願代表藍營參選，而是採無黨籍競選連任也順利當選，全案如無意外，推測懲戒法院在監察院全票彈劾的基礎下，很快就會作出免職的判決，目前任期僅剩1年4個月左右，不會進行補選，屆時將由屏東縣政府指派相關代理人選。

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