超大豪雨灌屏東 農損破4500萬 瓜果類最傷

致災性大雨造成屏東縣的農田積淹水，農損已突破4500萬元。（記者陳彥廷攝）

2021/08/10 19:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕八月上旬屏東連日已降下超大豪雨，農田幾乎都曾泡在水裡無一倖免，屏東縣政府統計縣內農損，全縣受損金額達4545萬元，以木瓜受損面積最大，由於這次的大雨讓所有災區無一倖免，預計中央將首度祭出免現勘現金救助措施，但強調受損農民一定要拍照佐證以利作業。

縣政府統計至今全縣農作受害面積逾420公頃，最多受害面積為木瓜的170公頃，經換算目前作物實際受損的面積在30公頃左右，主要集中在新埤、高樹、長治及內埔等鄉，其次為苦瓜受損近42公頃，經換算目前有作物實際受損的面積近9公頃，以里港、南州為最多，再次為紅龍果受損逾31公頃，但受損率高，換算面積逾12公頃，但仍有部分產原尚未速報，因此還有可能增加。

屏縣府農業處指出，由於這波豪雨造成整個屏東全面性的積淹水，幾乎這個季節主要的作物都受到農損，其中又以瓜類為大宗，而果類本身就易受水氣影響，因此受創深重，包括胡瓜、苦瓜、木瓜等及紅龍果等都屬主要受損作物，包括其餘作物，全縣農損金額超過4.5千萬元。

這波豪雨農損影響全台，總統蔡英文勘災時曾宣誓1個月內就發會放現金救助，屏縣府農業處今天則啟動屏東縣「全區域全品項」的農作，適用農業天然災害「現金救助」及「低利貸款」，申請至8月19日，例假日同樣受理。

官員表示，這次農損因為受害面積太大，直接公告全區域及全品項，至於從速、從寬及從優部分，預計會是以簡化現勘過程為主，但強調仍待農糧署來函解釋，官員指出，不論是否需要現勘，農民在第一時間照相都是最重要的佐證，呼籲農民立刻進行拍照並向鄉鎮市公所申請。

這波雨勢造成屏東農損，以木瓜面積最大。（記者陳彥廷攝）

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