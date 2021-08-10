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    首頁　>　屏東縣

    警戒微解封 台東通鋪型山屋、浸水營古道東段等處仍不開放

    嘉明湖營地（位於嘉明湖山屋旁）自10日起開放申請。（台東林管處提供）

    嘉明湖營地（位於嘉明湖山屋旁）自10日起開放申請。（台東林管處提供）

    2021/08/10 11:14

    〔記者陳賢義／台東報導〕中央疫情指揮中心雖公布疫情警戒降至二級，台東林管處配合自今起再新增開放知本自然教育中心、大武山生態教育館及嘉明湖國家步道（含附屬營地設施），但通鋪型山屋、浸水營古道-東段及戒茂斯山徑經地方政府依據傳染病防治法相關公告措施的場域仍暫不開放。

    台東林管處表示，嘉明湖國家步道自2021年8月10日起限量開放當日往返名額，申請步道全程者每日開放40位名額，最遲需於出發前1日的上班時間內提出申請，經許可後進入。往返步道0~2.7公里（向陽國家森林遊樂區松濤步道範圍），每日開放2梯次（上午7時至中午12時、下午1時至4時），每梯次人數40人，現場登記後進入。

    嘉明湖營地也在同日起開放4個營位的申請，但仍依中央流行疫情指揮中心管制措施，營地帳篷除同住家人外，以1人1帳為原則，以預防群聚感染風險。暫不開放場域包含嘉明湖步道附屬向陽及嘉明湖山屋，籲山友勿進入室內住宿空間。浸水營古道東段及戒茂斯山徑配合地方防疫管制維持不開放。

    台東林管處呼籲，遊客進入森林育樂場域須配合量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得進入；場域內須全程佩戴口罩，避免戶外100人、室內50人以上群聚，且須維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。另於出發前充分蒐集資訊，謹慎規劃行程，友善對待當地部落環境及野生動植物。各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布的管制公告內容滾動式調整。

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