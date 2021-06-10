獨家》漢光演習擬延期 屏東戰備道戰機起降恐落空

屏東戰備道現正施工中，就為迎接戰機起降。（記者陳彥廷攝）

2021/06/10 00:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年漢光演習原定7月15日將於屏東戰備跑道進行空軍戰機起降的演練，並已邀請總統蔡英文親臨校閱，但日前傳出因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴竣，且空軍已有數人確診，國防部為防疫，戰機降落的操演將延期，甚至不排除取消這項難得的實兵操演。

這項操演之所以特殊，就是因為屏東的戰備跑道是全台碩果僅存於省道的戰備道，不僅考驗公路養護單位平時的保養功力，也因為屏東戰備道至今從未有戰機真的實兵操演降落過，更考驗戰機駕駛的技術及抗壓性。原本高高在上的戰機將來到路面，接受平民老百姓的歡迎，停機處所旁就是廣大的鳳梨田，畫面反差及獨特性已令不少軍事迷甚至居民引頸期盼。

屏東戰備道位置在台1線屏東枋寮鄉及佳冬鄉交界路段，長約2.85公里，而今年規劃在7月12至16日舉行「漢光37號演習」，其中亮點即為3型主力戰機將降落在屏東枋寮戰備跑道，而為了建造符合戰機起降標準的跑道，公路總局現正發包重新刨鋪當中。

不過，國內肺炎疫情嚴竣，據悉，自三級警戒再延長至6月28日後， 國防部已定調整個漢光演習將延後舉行，且今天還傳出空軍司令部有多人確診，但戰機降落省道戰備道是萬眾矚目且極具劃時代的代表性，軍方預計下週將開會討論確認是延期甚或直接取消。

由於戰備道車流量大，目前部分車道封閉施工，就算大家宅家防疫，但縮減的車道已造成迴堵，這幾天已經引來部分用路人的不滿，而若是養護單位配合國防部的延期並持續封閉，恐引發新一波的民意反彈，但若開放到戰機降落時間太長，天天來回的工業區重車輾壓甚至難保不會發生的大小事故等，都很有可能再破壞專供戰機起降的路面，進退維谷的局面，也讓養護單位非常頭痛。

本報獲得證實，由於以往其它戰備道的經驗，重鋪的完工日會在戰機起降的3天前，儘量避免夜長夢多，但現在又遇到疫情橫生肘腋，公路局也只能待國防部有結論出爐後，再作工期的安排，因此若國防部延得太久，不排除會進行分段施工。

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屏東戰備道現正施工中，就為迎接戰機起降。（記者陳彥廷攝）

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