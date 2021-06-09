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    首頁　>　屏東縣

    無限增生！布袋蓮夏雨催又生 水溝變綠毯

    東港第一大排又被布袋蓮塞滿。（記者陳彥廷攝）

    東港第一大排又被布袋蓮塞滿。（記者陳彥廷攝）

    2021/06/09 23:06

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海低漥地區遇雨易淹，目前已是屏東的汛期，上週的大雨把大批布袋蓮從上游沖往下游，現在全漂在堵在東港鎮最重要的排水系統「第一大排」上游的大潭里附近，整片如同綠地毯般鋪在水面，居民憂心忡忡，擔憂2017年淹水慘況重演，此外，由於林邊鄉一處荒地的布袋蓮疑似因水分過鹹而死，枯黃一片，兩者距離不到4公里，但降雨前後，是讓兩地的景色形成強烈對比。

    東港2017年的汛期因連日大雨肇致嚴重淹水，當時還驚動總統蔡英文前來勘災，在地居民直指除大雨外，布袋蓮也是元兇之一，因布袋蓮在水面糾結纏繞雜物、垃圾甚至樹枝，致使卡在橋墩導致通洪斷面不足，洪水無法順利往下游渲洩而往外溢所致。

    今年因為久不下雨，東港另一排水系統牛埔溪疑似因水位變低，5月本該開始增生的布袋蓮被睡蓮取代，上週大雨後，也不見有大量布袋蓮冒出，看似生態有改變趨勢，但第一大排則是維持舊貌，水面仍是密密麻麻令人心驚膽跳的布袋蓮。

    布袋蓮除糾結垃圾、雜物外，若停滯不動被太陽曝曬將衍生臭味，加上會干擾交通輪的螺槳或進水口，長期以來都是大東港地區的嫌惡植物。

    東港鎮代林清發關注布袋蓮影響排水多年，他說，民眾陳情擔憂布袋蓮造成下大雨後淹水，他向縣府水利處反映，水利處則說大排的布袋蓮的量與去年差不多，將派怪手前來清除，近期稻作大部分已收割，正好有空間供怪手施工。

    不過，隔壁鄉鎮林邊交流道附近亦有一塊荒地水塘的布袋蓮疑似因久旱不雨遭鹹死，就算雨季來臨也來不及救，兩者形成強烈對比。

    林邊鄉一處水塘則有逾一甲布袋蓮疑似遭鹹死，兩者的生命力出現極大反差。（記者陳彥廷攝）

    林邊鄉一處水塘則有逾一甲布袋蓮疑似遭鹹死，兩者的生命力出現極大反差。（記者陳彥廷攝）

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