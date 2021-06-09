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    屏縣啟動6處移工快篩站 首日篩檢1313人

    屏縣同步啟動6處移工篩檢站。（屏縣府提供）

    屏縣同步啟動6處移工篩檢站。（屏縣府提供）

    2021/06/09 12:54

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕國內連日傳出移工群聚染疫事件，屏東縣政府考量疫情趨勢和企業需求，今天（9日）起在全縣重點工業區或鄰近地區設置6處篩檢站，全面啟動篩檢；今天首日預計篩檢1313人。

    屏東縣長潘孟安今天上午前往屏東科技產業園區篩檢站，視察動線及篩檢狀況，移工都能配合現場人員指揮，井然有序接受篩檢，排隊等候時也能保持安全社交距離。

    縣府勞動暨青年發展處指出，因應疫情變化及降低移工群聚感染風險，縣府結合縣內各工業區及醫療院所，設置6個社區篩檢站，包含屏東科技產業園區篩檢站、國仁醫院社區篩檢站（屏東工業區）、內埔工業區篩檢站、屏南工業區篩檢站以及新園社區篩檢站等。

    其中，里港篩檢站自6月5日起即媒合企業移工前往篩檢，目前已篩檢九如、里港、長治、鹽埔等鄉鎮約103位，9日起全縣6處社區篩檢站同步啟動，預計3天內完成縣內78家企業3589位移工篩檢，首日篩檢人數1313人。

    許多移工因語言及國籍文化不同，更需多一份關心，縣府近日公布確診者足跡時，即設計多國語言翻譯各項防疫圖卡，透過官方Line發送，並請雇主、仲介協助轉發，縣府團隊也搭配翻譯人員，巡查移工常聚會地點，向移工朋友說明最新疫情，及宣導防疫措施。

    縣府提醒雇主務必配合勞動部規定進行，落實住宿地點實測量體溫、戴口罩並提供肥皂及酒精性乾洗手，並暫停移工轉換、調派等措施，若出現疑似症狀則立即安排就醫。

    潘孟安強調，每一位移工對產業鏈來說都十分重要，希望在最快速的時間內篩檢完畢，也呼籲有移工的企業都要做好篩檢，配合國家政策善盡企業社會責任，同時加強宣導移工休假時避免跨縣市的移動及群聚，降低染疫的風險。

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    屏縣同步啟動6處移工篩檢站。（屏縣府提供）

    屏縣同步啟動6處移工篩檢站。（屏縣府提供）

    屏縣同步啟動6處移工快篩站。（屏縣府提供）

    屏縣同步啟動6處移工快篩站。（屏縣府提供）

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