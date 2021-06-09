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    首頁　>　屏東縣

    燈照種百香果 屏東神農獎棗農疫情中衝出事業第二春

    屏東的百香果歷經冬天的洗禮。（記者羅欣貞攝）

    屏東的百香果歷經冬天的洗禮。（記者羅欣貞攝）

    2021/06/09 10:56

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣是蜜棗生產重鎮，產季在4月結束，以種蜜棗獲神農獎的高樹鄉農民潘志民，錯開蜜棗產期，利用燈照技術種植百香果，今年首度上市，雖然強碰疫情，仍透過宅配衝出好成績，繼蜜棗後，開創事業第二春。

    因為種植高品質蜜棗，曾獲神農獎肯定的潘志民和妻子康玉青去年底首度嘗試種植百香果，他表示，去年10月種植「台農一號」品種的百香果，長到差不多60公分時開始燈照催花，這樣從3月起就可以開始陸續採收。

    潘志民表示，百香果約在攝氏15度以下生長停滯，冬天中部無法種植，利用調整錯開產期，屏東百香果採到6月，7月開始由中部百香果上市，所以在4到6月間，屏東的百香果非常有優勢，加上經過冬天的低溫期，蓄積的養份多一點，風味更多元，所以他才選擇其為第二作物。

    潘志民以溫網室，種植1.5公頃的百香果，採吊網式，棚架下顆顆碩大的百香果，自然完熟後掉落吊網上，再以人工收集，因為錯開中部產期，價格相對穩定。

    百香果的風味是來自於土壤的有機肥，潘志民在有機肥使用上特別講究，採多元有機肥讓香味更濃，通路以宅配及拍賣市場為主，目前也加入屏東縣政府的「防疫屏安箱」特產採購平台。太太康玉青建議，喜歡吃甜一點的百香果，可等到百香果表皮出現皺摺再品嚐，酸甜回甘，是最佳賞味期。

    神農獎棗農潘志民用溫網室、吊網式技術種植百香果。（記者羅欣貞攝）

    神農獎棗農潘志民用溫網室、吊網式技術種植百香果。（記者羅欣貞攝）

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