恆春半島愛文芒果值產季 盼突破物流困境熱銷各地

恆春半島愛文芒果值產季。（記者蔡宗憲攝）

2021/06/08 23:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情籠罩全台，加上上週彩雲颱風侵台，正值採收旺季的恆春半島愛文芒果，又面臨到北部物流大塞車的困境，包括枋山鄉長洪啟能、屏縣議員盧玟欣都齊力推廣當地愛文芒果，希望台灣各地民眾踴躍訂購，幫助果農還能品嘗當地芒果美味。

屏東愛文芒果產量最高的枋山鄉公所統計，今年鄉內種植面積約在640公頃左右，預計收成1萬200公噸左右，因為超級乾旱造成病蟲害影響，今年整體產量比去年銳減3成左右。

枋山鄉長洪啟能表示，因為疫情延燒取消年度的芒果季行銷，但透過不同方式推廣枋山愛文芒果，無奈近期遇到全台物流大塞車，北部收貨的狀況極不穩定，已經提醒果農採收時勿過熟，以免到達消費者手上時影響品質，但今年愛文芒果品質仍是全國之冠，民眾可趁盛產購買品嘗。

疫情加上彩雲颱風以及物流塞車，部分恆春半島果農被迫提早收成，擔心採收囤積量過多，屏縣議員盧玟欣除協調屏縣府與物流業者優先幫助農民出貨，也與枋山鄉代表會主席林昌明一同挺醫護，認購10箱與恆基合作的愛文芒果，將認購的愛心作為支持恆春基督教醫院防疫工作。

恆基院長黃健榮表示，往年長期訂購義賣芒果幫助醫院的客戶，因為疫情及物流塞車關係影響銷售，感激盧玟欣拋磚引玉認購協助，也期盼各界愛心能協助果農並支持恆春半島醫護防疫工作。

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屏縣議員盧玟欣（右一）認購芒果挺果農及醫護。（記者蔡宗憲攝）

枋山鄉長洪啟能（右）推廣愛文芒果。（記者蔡宗憲攝）

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