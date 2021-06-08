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    屏南愛文芒果宅配之亂 周春米協調恆春郵局9日起加入快捷

    屏南愛文芒果宅配之亂，周春米協調恆春郵局9日起加入快捷。（記者蔡宗憲攝）

    屏南愛文芒果宅配之亂，周春米協調恆春郵局9日起加入快捷。（記者蔡宗憲攝）

    2021/06/08 22:09

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東南區愛文芒果因疫情、颱風加上物流不順，果農每天被迫前往唯一提供寄送的枋山郵局，除了群聚風險，車城、恆春等地的芒果農也直呼「為什麼恆春的芒果還要載到枋山來宅配，怎麼會公平」！立委周春米憂心群聚及果農銷售問題，今出手協調，9日起恆春郵局納入宅配寄送芒果的快捷服務據點。

    屏東縣芒果產季是3到6月之間，主要產地涵蓋恆春半島的枋山、車城、恆春等鄉鎮，由於南北幅員遼闊，僅僅由枋寮、枋山兩地區的郵局提供宅配服務不夠，而郵局運費便宜且能準時送貨，導致群眾大都跑到郵局寄送，群聚風險讓枋寮警方緊急到場，宣導民眾保持社交距離，依郵局規劃動線排隊等候，並保持室內不超過五人規定。

    周春米表示，由於疫情警戒的影響，導致全台灣物流爆量，而原本可透過物流公司寄送芒果的恆春半島農民們，也因此少了一個銷貨通路，再加上防疫期間，郵政公司協助配送屏東縣芒果的據點，最遠僅到枋山楓港郵局，導致車城、恆春等地的芒果農，必須將芒果運送至枋山後，才能讓郵局配送。

    經過協調，因屏東縣芒果產季是3到6月之間，主要產地涵蓋恆春半島的枋山、車城、恆春等鄉鎮，南北幅員遼闊，僅僅由枋寮、枋山兩地區的郵局提供宅配服務是不夠的，因此在接獲陳情之後，周春米也立刻致電屏東郵局協調，將恆春郵局納入宅配寄送芒果的快捷服務據點。

    屏南愛文芒果宅配之亂，周春米協調恆春郵局9日起加入快捷。（果農提供）

    屏南愛文芒果宅配之亂，周春米協調恆春郵局9日起加入快捷。（果農提供）

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