墾丁海邊「獨釣」找樂子？ 墾管處：三級警戒下仍屬違法

墾丁海邊釣魚仍屬違法。（記者蔡宗憲攝）

2021/06/07 22:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）本土疫情延燒，政府宣布強化三級警戒延長至月底，所有活動及場館持續暫停開放，恆春半島各大海域景點及水上活動仍維持禁止，有民眾耐不住長期待在家，跑到墾丁國家公園海邊釣魚，認為「獨自」釣魚不算群聚，但墾管處昨天重申，禁止所有海域活動也包括釣魚，恆春警方日前也曾晚間取締，兩名釣客因未戴口罩受罰。

墾丁國家公園上月23日起，配合國內防疫三級警戒，全面關閉所有沙灘及水上活動，但部分釣魚愛好者認為「釣魚」不屬於水上活動，甚至誤會當地3至5月「禁漁期」後，這個月開始只要不群聚、戴口罩，應該能夠自行到海邊垂釣，連執法單位都面臨取締上的困擾，墾管處昨天也重申海邊及岸際所有活動禁止規定。

恆春警方上週接獲線報，只有民眾夜間違規在海邊群聚垂釣，甚至未戴上口罩，警方及海巡人員到場稽查，發現現場有四名釣客，其中兩人未配戴口罩，依《傳染病防治法》規定開罰，但現場也有釣客質疑，墾管處僅關閉沙灘及水上活動並未規範禁止釣魚，認為戴上口罩、沒有群聚就能釣魚，讓執法人員也相當頭大。

釣客小吳認為，釣魚屬於一種孤獨的活動，大部分不會群聚，又在偏遠人少的區域，只要不離開所居住的區域，防疫期間不應該禁止這類戶外活動，更何況墾管處一開始是禁止水上活動，從未明令禁止釣魚。

「請忍耐一下，待在家防疫！」墾管處副處長許書國表示，規定一開始針對遊客，因此各大海灘、場館及遊憩區都關閉，目前也配合政府強化三級警戒持續關閉，釣魚當然也算是海域遊憩活動之一，無論是不是屬於「禁漁期」，都必須重申規定，目前禁止所有海域活動也包括岸際「釣魚」，呼籲民眾配合防疫工作以免觸法。

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墾丁海邊釣魚仍屬違法。（記者蔡宗憲攝）

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