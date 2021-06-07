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    首頁　>　屏東縣

    屏東縣僅枋山芒果可線上郵購、宅配 恆春半島鄉鎮盼加入

    恆春半島正值愛文芒果產季。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島正值愛文芒果產季。（記者蔡宗憲攝）

    2021/06/07 21:35

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）本土疫情延燒，屏東郵局與屏縣府共同合作，於全國郵局虛實通路啟動枋山愛文芒果i郵購，但近期同樣因為宅配延誤苦惱的恆春半島果農，卻因簽約問題無法加入，加上郵局宅配問題困擾，屏縣府農業處也解釋是疫情前簽約，承諾協助恆春地區農民。

    屏東縣芒果主要產期在每年3到6月，是全台的第二大產區。主要產區從枋山、枋寮以南各鄉鎮都有，「屏東枋山愛文芒果i郵購」，是中華郵政在防疫期間，主動整合商流通路及平台資源，並在網路平台「i郵購」銷售枋山愛文芒果，協助在全國1298個郵局、O2O郵購站等虛實通路銷售。

    近期受到宅配大塞車影響的恆春半島果農，近期前往恆春半島當地郵局詢問相關配送，卻發現必須親自送到楓港寄送，認為屏縣府在防疫期間的整合配送資源，應該普及各鄉鎮不該獨厚枋山，儘快幫產季農民紓解出貨受阻的困境。

    屏縣府農業處長鄭永裕表示，郵局行銷案在疫情升級前洽談完成，中華郵政商城以去年簽訂農友為主，今年因疫情無法簽訂新農友，恆春部分如有意願，縣府可協助與郵局再簽，如農民要進屏安箱免費平台，縣府也可協助讓全台民眾品嚐當地愛文芒果。

    針對恆春地區郵局無法收芒果宅配問題，屏縣議員盧玟欣接獲陳情，強調會協助農民在產季出貨期間的物流問題，將請縣府與中華郵政協調，研究是否能集中在恆春半島集中收貨，讓農民不必大老遠跑楓港寄貨。

    恆春半島正值愛文芒果產季。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島正值愛文芒果產季。（記者蔡宗憲攝）

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