猥褻慣犯盧恩本再犯風險高 法院裁准強制治療、加碼每年鑑定

屏東地院准予檢方聲請，對盧恩本施以強制治療。（資料照）

2021/06/07 21:14

〔記者李立法／屏東報導〕因猥褻少女被判刑入獄並強制治療逾9年的男子盧恩本，重獲自由後又在屏東猥褻婦人被羈押，經台中高分檢聯繫屏東地檢署後，以具高度再犯風險為由向法院聲請强制治療，屏東地院不但准予聲請，還加碼規定每年都要鑑定，確保成效；可抗告。

有多次性犯罪紀錄的盧恩本，2007年侵入住宅猥褻少女遭判刑1年1個月，執行完畢後於台中監獄附設培德醫院強制治療，去年9月停止治療重獲自由後，最近又犯下2起入侵民宅案，第1次見洗澡的是男性而作罷，第2次雖是女性，但年齡頗大，他只摸了婦人的背，卻嚇壞被害人，警方將他送辦並由檢方聲押獲准。

盧恩本去年獲台中高分院裁定停止強制治療，不料回到屏東後又再犯，造成地方人心惶惶，台中高分檢評估後，認為有繼續強制治療的必要，於是聯繫屏東地檢署，日前由屏檢向法院聲請對盧施以強制治療。

屏東縣政府衛生局為此召開性侵加害人評估會議，針對盧男自我控制能力及再犯預防是否仍無成效進行評估，認為盧男具高度再犯風險，建議應接受強制治療。

屏東地方法院審理後採納檢方及縣府竟見，命盧男應入醫療機構或其他指定處所接受強制治療，至再犯危險顯著降低為止，並每年鑑定，評估有無停止治療的必要。

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