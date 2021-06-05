為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東新增4例 全是隔離期滿採檢確診

    13歲國中生案10669上月23日已居家隔離無足跡。（屏縣府提供）

    13歲國中生案10669上月23日已居家隔離無足跡。（屏縣府提供）

    2021/06/05 18:20

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（5日）新增4例確診，皆是居家隔離期滿後再採檢確診。其中1例為13歲女國中生案10669，她是有萬華活動史案4266的孫女，從5月23日起居家隔離，當時早已全台停課，並沒有接觸到同學、師長。這是從5月疫情爆發以來，屏縣首例學生確診。

    根據屏東縣政府5月26日公布資料，案4266的66歲女性，有臺北市萬華區活動史，5月14日返回屏東兒子家，23日確診，當時衛生局匡列其家人親友6人採檢及居家隔離，其中2人於5月25日確診，分別是46歲的女兒案5886、17歲的孫子案5887（社會人士），而今天新公布的確診為案4266的13歲孫女案10669。

    屏東縣政府表示，今天（5日）公佈新增4個本土病例，都是之前公佈過因親友群聚的感染者，值得注意的是，這4人均是居家隔離14天期滿後再採檢確診。

    屏東縣長潘孟安說明，病毒變異比想像中厲害，包括4日公佈的案10471，屏東已有5例在隔離後由陰轉陽的確診病例，「快篩陰性不代表沒有染疫」、「居隔期滿應該再篩檢，暫時不要趴趴走」，請民眾不要掉以輕心。（18:20更新）

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投確診＋3 感染源都是家人
    2021/06/05 16:20

    南投確診＋3 感染源都是家人
    疫調、開立居隔單是誰做？指揮中心：地方政府為主
    2021/06/05 16:19

    疫調、開立居隔單是誰做？指揮中心：地方政府為主
    新北市公布確診人數 侯友宜呼喚：「重熱區長輩趕快出來快篩」
    2021/06/05 16:18

    新北市公布確診人數 侯友宜呼喚：「重熱區長輩趕快出來快篩」
    屏東縣今日熱門
    幫屏東粉絲解饞！「屏安在家防疫購」線上推當地農特產
    2021/05/29 20:49

    幫屏東粉絲解饞！「屏安在家防疫購」線上推當地農特產

    「屏安在家防疫購」 80店農特產超好買
    2021/05/30 05:30

    「屏安在家防疫購」 80店農特產超好買

    直播主、真空包 蝦農變通創商機
    2021/05/30 05:30

    直播主、真空包 蝦農變通創商機

    屏東昨天零確診 潘孟安：沒鬆懈本錢
    2021/05/30 05:30

    屏東昨天零確診 潘孟安：沒鬆懈本錢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播