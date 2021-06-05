屏東新增4例 全是隔離期滿採檢確診

13歲國中生案10669上月23日已居家隔離無足跡。（屏縣府提供）

2021/06/05 18:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（5日）新增4例確診，皆是居家隔離期滿後再採檢確診。其中1例為13歲女國中生案10669，她是有萬華活動史案4266的孫女，從5月23日起居家隔離，當時早已全台停課，並沒有接觸到同學、師長。這是從5月疫情爆發以來，屏縣首例學生確診。

根據屏東縣政府5月26日公布資料，案4266的66歲女性，有臺北市萬華區活動史，5月14日返回屏東兒子家，23日確診，當時衛生局匡列其家人親友6人採檢及居家隔離，其中2人於5月25日確診，分別是46歲的女兒案5886、17歲的孫子案5887（社會人士），而今天新公布的確診為案4266的13歲孫女案10669。

屏東縣政府表示，今天（5日）公佈新增4個本土病例，都是之前公佈過因親友群聚的感染者，值得注意的是，這4人均是居家隔離14天期滿後再採檢確診。

屏東縣長潘孟安說明，病毒變異比想像中厲害，包括4日公佈的案10471，屏東已有5例在隔離後由陰轉陽的確診病例，「快篩陰性不代表沒有染疫」、「居隔期滿應該再篩檢，暫時不要趴趴走」，請民眾不要掉以輕心。（18:20更新）

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