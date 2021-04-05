恆春北返塞車陣親身體驗 「水底寮外環道」獲蘇貞昌支持

今天收假，枋寮水底寮出現北返車潮，警方實施調撥車道。（記者陳彥廷攝）

2021/04/05 23:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕清明連假今天收假，南屏東交通樞紐枋寮五岔路口不論在出遊還是北返日，都出現壅塞，引發橫向交通的居民因長綠措施而出現煩躁情緒，交通部為解決交通瓶頸，中期規劃枋寮的外環道紓解，行政院長蘇貞昌日前接受立委蘇震清質詢時也允諾興建，配合屏南快速公路的長期建設，盼讓南屏東的交通更順暢。

閣揆蘇貞昌上週日回屏東車城、枋寮勘察洋蔥、芒果等農損災情，當天僅是清明連假前的一般週末，警方照例未啟動調撥車道，但因為從車城台26線往北接台1線到枋寮都是瓶頸路段，在沒有交管、開道的狀況下，連蘇貞昌的車隊都開了50分鐘，部分路段還塞在車陣走走停停，除突顯交通不便，更一度引發國安疑慮。

當天一同勘災的立委蘇震清上週就在國會質詢，虧蘇貞昌「感受到屏南交通的不方便」，盼蘇貞昌能要求交通部加速「水底寮外環道」，蘇貞昌當場允諾「好」，交通部長林佳龍則補充，地方對3條可能路線中的最優路線已有共識，會儘快興建。

枋寮鄉長陳亞麟指出，外環道將從台1線岔出，目前以水底寮部落東側的路線最優，再匯入台1線，與屏南快速公路分屬中、長期交通改善工程，並不衝突，外環道為平面道路且拆遷少又不阻擋排洪，若加速興建就會有立竿見影的效果。

據悉，交通部派專家前來徵詢地方意見後，將在與台1線車流交錯的出岔、匯入兩個路口採如同楓港麻里巴大橋的單線高架化方式，減少停等迴堵，並同步拓寬枋寮火車站後站道路加以連接，結合鐵、公路優化疏運。

連閣揆蘇貞昌的車隊都塞在車陣中（金色廂型車隊）。（民眾提供）

連閣揆蘇貞昌的車隊都塞在車陣中（金色廂型車隊）。（民眾提供）

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