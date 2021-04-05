為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    恆春北返塞車陣親身體驗 「水底寮外環道」獲蘇貞昌支持

    今天收假，枋寮水底寮出現北返車潮，警方實施調撥車道。（記者陳彥廷攝）

    今天收假，枋寮水底寮出現北返車潮，警方實施調撥車道。（記者陳彥廷攝）

    2021/04/05 23:36

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕清明連假今天收假，南屏東交通樞紐枋寮五岔路口不論在出遊還是北返日，都出現壅塞，引發橫向交通的居民因長綠措施而出現煩躁情緒，交通部為解決交通瓶頸，中期規劃枋寮的外環道紓解，行政院長蘇貞昌日前接受立委蘇震清質詢時也允諾興建，配合屏南快速公路的長期建設，盼讓南屏東的交通更順暢。

    閣揆蘇貞昌上週日回屏東車城、枋寮勘察洋蔥、芒果等農損災情，當天僅是清明連假前的一般週末，警方照例未啟動調撥車道，但因為從車城台26線往北接台1線到枋寮都是瓶頸路段，在沒有交管、開道的狀況下，連蘇貞昌的車隊都開了50分鐘，部分路段還塞在車陣走走停停，除突顯交通不便，更一度引發國安疑慮。

    當天一同勘災的立委蘇震清上週就在國會質詢，虧蘇貞昌「感受到屏南交通的不方便」，盼蘇貞昌能要求交通部加速「水底寮外環道」，蘇貞昌當場允諾「好」，交通部長林佳龍則補充，地方對3條可能路線中的最優路線已有共識，會儘快興建。

    枋寮鄉長陳亞麟指出，外環道將從台1線岔出，目前以水底寮部落東側的路線最優，再匯入台1線，與屏南快速公路分屬中、長期交通改善工程，並不衝突，外環道為平面道路且拆遷少又不阻擋排洪，若加速興建就會有立竿見影的效果。

    據悉，交通部派專家前來徵詢地方意見後，將在與台1線車流交錯的出岔、匯入兩個路口採如同楓港麻里巴大橋的單線高架化方式，減少停等迴堵，並同步拓寬枋寮火車站後站道路加以連接，結合鐵、公路優化疏運。

    連閣揆蘇貞昌的車隊都塞在車陣中（金色廂型車隊）。（民眾提供）

    連閣揆蘇貞昌的車隊都塞在車陣中（金色廂型車隊）。（民眾提供）

    連閣揆蘇貞昌的車隊都塞在車陣中（金色廂型車隊）。（民眾提供）

    連閣揆蘇貞昌的車隊都塞在車陣中（金色廂型車隊）。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「號誌還在過年嗎？」枋寮水底寮停等270秒 上班族氣炸
    2021/02/18 20:33

    「號誌還在過年嗎？」枋寮水底寮停等270秒 上班族氣炸
    台1線枋山段車潮塞爆 駕駛人哀號：時速僅7公里！
    2021/02/14 18:16

    台1線枋山段車潮塞爆 駕駛人哀號：時速僅7公里！
    枋寮列全台4大易塞熱點 「外環道」可行性評估期末報告出爐
    2021/01/12 00:05

    枋寮列全台4大易塞熱點 「外環道」可行性評估期末報告出爐
    999秒紅燈不再！枋寮假日必塞 交通部擬闢外環道
    2020/08/01 00:00

    999秒紅燈不再！枋寮假日必塞 交通部擬闢外環道
    屏東縣今日熱門
    屏東「第一鮪」入港？ 今驗明正身
    2021/03/30 05:30

    屏東「第一鮪」入港？ 今驗明正身

    大師作品落腳 萬丹公園身價不凡
    2021/03/30 05:30

    大師作品落腳 萬丹公園身價不凡

    修水電、送便當 崁頂北勢村長行善
    2021/03/30 05:30

    修水電、送便當 崁頂北勢村長行善

    壞示範！大人帶3小孩半夜出門 竟兩度去別人家開槍
    2021/03/30 09:04

    壞示範！大人帶3小孩半夜出門 竟兩度去別人家開槍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播