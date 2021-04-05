石頭營因假墳掩護爆紅 YOUTUBER「英雄日常」也來探險

陳亞麟（白衣者）與youtuber「英雄日常」紀實。（陳亞麟提供）

2021/04/05 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕光電業者生利能源要在屏東縣春日、枋寮鄉交界的日軍二戰堡壘遺跡附近起造光電廠，有文史工作人士擔心破壞進而抗爭，沒想到曾因「假墳頭」而爆紅的堡壘地道，竟在清明連假成為攻防，不僅保留人士組成自救會進行網路連署，開發商也是主動召開說明會獲得另外的居民意見，無獨有偶，枋寮鄉長陳亞麟則與探險youtuber「英雄日常」在連假前往現勘也有了新發現。

由於屏東縣議員蔣月惠在訴求保留這片日軍二戰堡壘時，曾發現假墳掩飾地道入口的奇景，當時引發許多人好奇，但沒想到現在因為「假墳」而大大出名的日軍二戰堡壘，竟在清明連假成為攻防時刻，意外「應景」。

訴求保留的民眾以在事發後提報該處堡壘為文資的提案人林炫耀為首，並成立「捍衛石頭營聯盟」發起全國網路連署，該聯盟強調，他們不反綠能，但堅決反對光電蓋在不適合的地方，挖山伐林砍樹種電，毀壞歷史遺跡的假綠電，全案必須恢復石頭營原有的生態環境，保存完整二戰軍事要塞遺跡，訴求「沒有光電與遺址共存」。

生利能源則聲明回應，具文資潛力的場址不論審議結果如何都已決定保存，並與學者林思玲合作研究共存共融，強調綠能和文資並非零和選項，工程則採繞道、變更甚至減少開發著手，並加強水土保持的工程，本月還會開始舉辦「電廠參觀日」，請有意參加的民眾可聯繫，並強調在連假期間的說明會，獲得地方媽媽反映因為光電廠，「兒子願意回來工作了」的不同意見。

無獨有偶，訂閱逾93萬人的探險youtuber「英雄日常」，日前也聯繫鄉長陳亞麟，選在清明連假期間到場現勘，陳亞麟則邀請林炫耀來解說，陳亞麟說，這次探險因人更多裝備更齊全，發現地下儲水槽、集會所和彈藥庫等新設施，四通八達的坑道令人嘆為觀止。

陳亞麟也轉述民眾陳情，指光電發展是國家整體政策，民眾大多不反光電，但不希望在這樣的地點興建，也擔憂水土保持，由於地方政府的文資調查能量相對擷据，建議在文資調查部分應由中央政府以專案來調查，以高規格處理民眾疑慮。

陳亞麟（白衣者）與youtuber「英雄日常」前來探險。（陳亞麟提供）

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