台9獅子鄉外環道路口 工程車與休旅車相撞7傷一度回堵

台9線下午發生嚴重車禍，一度造成回堵。（屏東縣消防局提供）

2021/04/05 21:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台9線屏東獅子路段是南台灣往返東台灣的唯一幹道，今天收假日在445k處發生車禍，造成7人受傷，所幸皆無生命危險，由於是工程車在未來外環道工程入口處發生車禍，一度引發又是在連假施工導致重大車禍的疑慮，不過經過警方調查，認為該工程車只是單純經過這個路段，並非假日施工。

屏東縣消防局在下午4點31分接獲屏東縣獅子鄉台9線445K車禍案件，到達現場後發現1輛工程車與1輛休旅車發生車禍，其中工程車於東向西車道，位置正好在為紓解車輛現正施工中的外環道岔口處，至於休旅車則是車頭大致朝東，左車頭撞凹，並橫停在雙向車道間，現場一片狼籍。

消防局表示，由於傳出多人受傷，一度調派鄰近獅子分隊、枋山分隊、車城分隊及恆春分隊共計7車12人前往，其中獅子分隊救護車載送腳及胸部疼痛的58歲男子、左前額撕裂傷的10歲男童及左前額撕裂傷的42歲女子共3人，枋山分隊救護車載送左手腕骨折的75歲女子及胸口疼痛的80歲男子共2人，車城分隊救護車載送膝蓋挫傷38歲男子及無明顯外傷的23歲男子共2人，7名傷者意識皆清楚，送往枋寮醫院。

由於震驚全台的台鐵太魯閣號出軌案肇因正是清明連假期間的工程車造成，這起車禍也是工程車且又在正在施工中的外環道路口處發生車禍，一度引發「又是連假施工」的疑慮，不過，警方初步調查後排除這個可能，警方指出，工程車雖為公路局台9線拓寬工程的外包商，但今日並無施工，雙方駕駛皆無酒精反應，相關肇因正在調查中。

公路總局之所以會將該處設定為外環道路口，就是因為該處屬於台9線路段瓶頸點，此次車禍其中一輛車還橫亙2個車道，一度造成雙向回堵，讓原本就以車多慢行的台9線出現停滯情形，還好警方立刻排除，恢復雙向行車。

台9線下午發生嚴重車禍，一度造成回堵。（屏東縣消防局提供）

台9線下午發生嚴重車禍，一度造成回堵。（屏東縣消防局提供）

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