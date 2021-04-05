收假不平靜！台9線屏東丹路段車禍 2重傷4輕傷

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〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天收假日車多，南部往返台屏東東的唯一幹道台9線剛剛發生多車嚴重車禍，初步估計至少2重傷4輕傷，連恆春分隊支援消防車前去救援。
屏東縣消防局剛剛獲報，指在台九線丹路外環道路段剛剛發生嚴重車禍，共6人受傷，其中2人重傷4人輕傷，由於深處山區當中，交通不易又遇上嚴重車禍，預估將造成回堵，警消現正搶救排除當中。
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