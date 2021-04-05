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    首頁　>　屏東縣

    3週9隻浪浪找到新主人 屏縣餐廳、寵物旅館紛成中途小棧

    在友善店家等待新主人的黑糖。（記者羅欣貞攝）

    在友善店家等待新主人的黑糖。（記者羅欣貞攝）

    2021/04/05 14:12

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為了提高流浪動物的領養率，屏東縣政府除了設有公立中途之家，上月（3月）中旬起，也號召寵物友善店家加入「微笑浪浪·中途小棧」計畫，成為浪浪找到新家前的中繼站，計畫才啟動3週，就有5家寵物旅館、寵物用品店及餐廳加入，已經幫5隻貓、4隻狗找到新主人。

    屏東縣政府農業處表示，為了讓有希望被認養的犬貓，能見度更高，因此與屏東友善商家結作，打造「微笑浪浪·中途小棧」，將動保科人員救援回來的流浪犬貓，經由7至14天的體內外驅蟲、絕育、植入晶片後，安置到參與計畫的店家，讓店家的顧客或透過社群媒體獲知訊息的民眾，到店裡看看犬貓，最終成功媒合，將其認養回家。

    加入計畫的寵物旅館「三貓一家」負責人林薇表示，店裡向來就有中途服務，已幫許多流浪貓咪找到新家，因此在縣府詢問後就從上月加入計畫，目前已有4隻貓順利出養，最近旅館裡還住著6個月大的「騷騷」，以及4隻約1個月大的小貓咪，期待新主人出現。

    另在屏東市「麷」咖啡簡餐館，最近也有等待認養的狗妹妹「黑糖」暫住，店裡的店犬「美麥」對新室友黑糖很好奇，店主人表示，黑糖很乖，約3個月大，盼早點幫牠找到新家。

    縣府農業處表示，若有照顧犬貓經驗的友善店家願加入，請洽詢動保科，也呼籲有意飼養犬貓的民眾，以領養代替購買，可直接到中途小棧先看看犬貓們，詳情可查詢臉書社團「屏東縣政府農業處動物保護及保育科宣導推廣專區」。

    4隻1個月大的貓咪在寵物旅館等待領養。（記者羅欣貞攝）

    4隻1個月大的貓咪在寵物旅館等待領養。（記者羅欣貞攝）

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