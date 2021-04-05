沒下雨大鵬灣水質轉佳？ 絲鰺幼魚「舞彩帶」美翻

大鵬灣游進絲鰺幼魚，悠游令人覺得療癒。（記者陳彥廷攝）

2021/04/05 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣水質回復了？東港大鵬灣近期游進兩尾「嬌客」，長達逾1公尺的魚鰭隨水漂逸，令不少人直呼驚艷，當地帆船教練楊瑞吉說，可能因為沒下雨，所以上游沖下來的污水較少，水質轉佳，才會有這麼罕見的美麗景象出現。

大鵬灣灣域近期出現兩尾長相奇特的魚，遠看像是絲帶在水中漂浮，近看卻是一隻活生生的魚，小小不到10公分的身驅卻有著不符比例、逾1公尺的超長魚鰭，略呈螢光藍的魚身，背鰭、腹鰭超長，悠游時就像是彩帶翻飛，既美麗又療癒。

「吃好逗相報！」在當地經營水上游憩多年的楊瑞吉笑說，原本只發現1隻以當地小蝦米「赤尾青」為食物的魚，前幾天又游進1隻，看來是食材豐富，但兩隻魚的鰭也逐漸變短剩約50公分，這是他在大鵬灣多年首見，這麼美麗的魚在灣域悠游，令人覺得心矌神怡。

海生館專家推測應該是常見食用魚「絲鰺」的幼魚，而絲鰺屬漂流性，長大後長鰭就不見，在大眾心中的印象和被目擊到的美麗模樣對不起來，加上幼魚大部分也不會出現在沿近岸覓食，所以大家自然會覺得罕見。

楊瑞吉說，這絲鰺的魚鰭像是正在揮舞彩帶般，好像是「海中的藝術體操選手」，推測應該是今年少雨，上游污水沖下來的量少，水質回復因此讓幼魚得以在這邊存活，也笑稱，端上餐桌和幼時「差很大」，也難怪認不出來，都不曉得小時候是如此飄逸。

大鵬灣游進絲鰺幼魚，悠游令人覺得療癒。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣游進絲鰺幼魚，悠游令人覺得療癒。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣游進絲鰺幼魚，悠游令人覺得療癒。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣游進絲鰺幼魚，悠游令人覺得療癒。（記者陳彥廷攝）

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