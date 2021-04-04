台鐵出軌》每公斤1萬破紀錄！饗賓標得「屏東第一鮪」再捐120萬

屏東第一鮪今天拍賣。（記者陳彥廷攝）

2021/04/04 17:17

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣政府今天舉辦「第一鮪拍賣」，不僅每公斤單價1萬元創下歷史新高，總價達193萬元，縣長潘孟安在台上宣布，因為前天所發生的太魯閣號出軌，將捐出1個月月薪作為災難救助拋磚引玉，也獲得得標的「饗賓餐旅事業」響應，加碼捐出120萬元。

屏東第一鮪今年出現重大突破，還創下多項紀錄，除是由噸數較小的「CT2」噸級的滿吉財號捕獲，還是首度在屏東外海的台灣海峽海域捕獲，連從事漁業25年的船長黃明材都直呼「意外」，而拍賣單價一直備受期待能突破去年的9000元新高，在拍賣前就已討論多時。

今天拍賣果然不出所望，由於汛期初期的黑鮪魚基本上就是高品質的代表，買家們的標牌此起彼落，出價不手軟，希望拔得頭籌，最後突破2019年的每公斤8800元大關後，仍不見停止跡象，不斷上喊，最後由「饗賓集團」喊出1萬元，也擺脫同業的「糾纏」，再創下歷史新高，是首度每公斤要價邁向5位數。

潘孟安說，4月2日發生的台鐵出軌事故讓大家心內悲痛，不過，產業、生活還是要過，悲痛之餘，用比較肅穆、縮小範圍、規模拍賣，部分來作公益捐款幫助受害者，他宣布屏東縣政府配合行政院成立捐款專戶，他個人捐出1個月的月薪，來響應太魯閣號意外事件救助，讓傷者儘速康復、亡者安息。

「饗賓餐旅事業」不僅在隨後的拍賣過程以每公斤1萬元成功得標，隨後也宣布再加碼120萬元的捐款，幫助整起事件的受害者，善盡企業社會責任，愛心不落人後。

屏東第一鮪今天拍賣。（記者陳彥廷攝）

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