「屏東第一鮪」拍賣 每公斤單價1萬創歷史新高

屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

2021/04/04 14:38

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東黑鮪魚文化觀光季今天舉辦「鮪冠天下」的第一鮪拍賣會，當碩大魚身從船艙拉出，現場爆出歡呼聲，最後在縣長潘孟安的一捶定音下，以每公斤1萬元創歷史的天價拍出。

今年最早傳出可望奪下「第一鮪」身分的漁船是琉球籍的「滿吉財號」所捕獲的第一鮪，經驗明正身確實「第一鮪」黃袍加身，排定今天拍賣，開拍前縣府還安排漫威鋼鐵人活力熱舞、立方體特技秀、夢幻水晶球、戰鼓陣、啦啦隊精彩表演，搭配網美打卡知識問答贈獎、魚貨一元競標，互動趣味拿好康，熱鬧滾滾炒氣氛。

今天中午舉行的拍賣會冠蓋雲集，屏東縣長潘孟安、農委會副主委陳添壽及立委周春米、蘇震清、鍾佳濱及莊瑞雄和地方人士到場共襄盛舉，隨後「滿吉財號」在鑼鼓宣天下進場，「第一鮪」從船艙中甫拉出尾部就引發讚嘆，隨後壯碩魚身整個出艙後更讓圍觀民眾到抽口氣，並由潘孟安為其佩掛冠軍獎牌進行加冕認證。

「第一鮪」拉上岸後經過潘孟安宣布確認重量重達193公斤，身長210公分，並立刻送上拍賣台，由於去年才創下新高9000元，能否再創新高讓人引頸期盼，買家一字排開更是相當壯觀，個個摩拳擦掌勢在必得。

「10000元第一次、10000元第二次、10000元成交！」隨潘孟安語音落下，今年第一鮪的身價一錘定音，創下歷新高的每公斤10000元天價；潘孟安說，今年第一鮪較往年提早，而黑鮪季黑鮪魚每尾都有身分證，遵守國際規範，捕撈限船限量管理，是漁業永續的典範，期待漁業發展蒸蒸日上，將地方產業，結合文化、觀光，成功行銷屏東，把屏東的美、特產、觀光整合推廣出去，帶動大東港、小琉球、林邊、新園等等周邊產業發展，歡迎全國鄉親來屏東作客逗熱鬧。

屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法