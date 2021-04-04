為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    「屏東第一鮪」拍賣 每公斤單價1萬創歷史新高

    屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

    2021/04/04 14:38

    ［記者陳彥廷／屏東報導］屏東黑鮪魚文化觀光季今天舉辦「鮪冠天下」的第一鮪拍賣會，當碩大魚身從船艙拉出，現場爆出歡呼聲，最後在縣長潘孟安的一捶定音下，以每公斤1萬元創歷史的天價拍出。

    今年最早傳出可望奪下「第一鮪」身分的漁船是琉球籍的「滿吉財號」所捕獲的第一鮪，經驗明正身確實「第一鮪」黃袍加身，排定今天拍賣，開拍前縣府還安排漫威鋼鐵人活力熱舞、立方體特技秀、夢幻水晶球、戰鼓陣、啦啦隊精彩表演，搭配網美打卡知識問答贈獎、魚貨一元競標，互動趣味拿好康，熱鬧滾滾炒氣氛。

    今天中午舉行的拍賣會冠蓋雲集，屏東縣長潘孟安、農委會副主委陳添壽及立委周春米、蘇震清、鍾佳濱及莊瑞雄和地方人士到場共襄盛舉，隨後「滿吉財號」在鑼鼓宣天下進場，「第一鮪」從船艙中甫拉出尾部就引發讚嘆，隨後壯碩魚身整個出艙後更讓圍觀民眾到抽口氣，並由潘孟安為其佩掛冠軍獎牌進行加冕認證。

    「第一鮪」拉上岸後經過潘孟安宣布確認重量重達193公斤，身長210公分，並立刻送上拍賣台，由於去年才創下新高9000元，能否再創新高讓人引頸期盼，買家一字排開更是相當壯觀，個個摩拳擦掌勢在必得。

    「10000元第一次、10000元第二次、10000元成交！」隨潘孟安語音落下，今年第一鮪的身價一錘定音，創下歷新高的每公斤10000元天價；潘孟安說，今年第一鮪較往年提早，而黑鮪季黑鮪魚每尾都有身分證，遵守國際規範，捕撈限船限量管理，是漁業永續的典範，期待漁業發展蒸蒸日上，將地方產業，結合文化、觀光，成功行銷屏東，把屏東的美、特產、觀光整合推廣出去，帶動大東港、小琉球、林邊、新園等等周邊產業發展，歡迎全國鄉親來屏東作客逗熱鬧。

    屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天拍賣再創新高價。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第一鮪未拍賣東港魚市已有競拍 逾200公斤總價破41萬
    2021/03/31 15:03

    第一鮪未拍賣東港魚市已有競拍 逾200公斤總價破41萬
    旗魚身價勝黑鮪魚！ 成功漁港今年最大尾308公斤拍賣15.5萬
    2020/10/07 11:41

    旗魚身價勝黑鮪魚！ 成功漁港今年最大尾308公斤拍賣15.5萬
    他PO出東港「百萬名車」追焦照 網笑：肚子餓了
    2020/05/17 22:43

    他PO出東港「百萬名車」追焦照 網笑：肚子餓了
    屏東黑鮪季開幕！黃明志飄向「南」方 飆高音嗨唱泰國情歌
    2019/05/04 23:08

    屏東黑鮪季開幕！黃明志飄向「南」方 飆高音嗨唱泰國情歌
    屏東黑鮪季開幕！超強卡司登台飆唱 樂迷：耳朵懷孕
    2019/05/04 21:28

    屏東黑鮪季開幕！超強卡司登台飆唱 樂迷：耳朵懷孕
    黑鮪魚季5/6開跑 東港變身不夜城
    2017/05/03 15:14

    黑鮪魚季5/6開跑 東港變身不夜城
    屏東縣今日熱門
    綠營屏東縣長內戰？鍾佳濱、周春米擴點 莊瑞雄辦肉圓節聚人氣
    2021/03/28 19:11

    綠營屏東縣長內戰？鍾佳濱、周春米擴點 莊瑞雄辦肉圓節聚人氣

    薊馬狂襲故鄉芒果！蘇揆裁示現金救助 「芒果國際級外銷不能斷！」
    2021/03/28 20:04

    薊馬狂襲故鄉芒果！蘇揆裁示現金救助 「芒果國際級外銷不能斷！」 影片

    我表弟啦！見證接任醫師公會理事長 蘇貞昌：我非常尊敬醫護
    2021/03/28 20:52

    我表弟啦！見證接任醫師公會理事長 蘇貞昌：我非常尊敬醫護 影片

    武漢肺炎》最快4月邊境解封？陳時中今晚說：不會那麼快
    2021/03/28 21:23

    武漢肺炎》最快4月邊境解封？陳時中今晚說：不會那麼快 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播