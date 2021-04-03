墾丁「台灣祭」不只免費音樂 屏縣盼養出新樂團、新樂迷

屏縣府盼「台灣祭」養出新樂迷。（記者蔡宗憲攝）

2021/04/03 21:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕接下「墾丁音樂季」火炬，由屏縣府重新打造的「台灣祭」獨立音樂盛會，3天活動粗估吸引超過5萬樂迷捧場，成功燃起老樂迷們的回憶，但有小型獨立音樂業者則大嘆「免費大舞台恐殺死音樂環境」，屏縣府則解釋，訴求的主力客群不盡相同，更期盼「台灣祭」讓新聲音有上大舞台機會，更透過活動來創造新的獨立樂團樂迷。

從下午2點到晚上10點的「台灣祭」，四大舞台、超過40組樂團不間斷輪番演唱，讓不少老樂迷有重回墾丁音樂季的既視感，演唱的樂團也大多是國內人氣獨立樂團，從1日的熱身場至3日落幕，屏縣府粗估超過5萬樂迷進出會場參與，樂迷奔波在各音樂舞台看表演的「大遷徙」，也展現早期「春天吶喊」的獨特氛圍。

但熱鬧又免費參與的「台灣祭」，卻讓不少小型音樂業者及創作者有些抱怨，大嘆政府免費音樂大舞台，促進經濟繁榮的對象有旅宿、攤販、小吃、交通，但對消費者免費的音樂供應，恐怕慣壞樂迷的胃口，扼殺掉長期耕耘小型收費音樂市場的業者，以及默默努力的音樂創作者，平常中小型收費演出恐乏人問津。

對於有音樂創作者感到委屈，屏縣府傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭表示，墾丁音樂季曾是國際知名更是台灣最早的獨立音樂聖地，「台灣祭」除了接下一度消失的火炬，更希望給國內獨立樂團唱向國際的舞台，為了扶植更多獨立樂團，「台灣祭」堅持給20組名氣較小、剛成團的樂團登台，至於剛萌芽的新秀，則舉辦競賽鼓勵成長。

鄞鳳蘭強調，每年一次的「台灣祭」，絕不是單純提供提供「免費音樂」的嘉年華，更大的目標是希望透過擴大參與，培養出更多樂迷懂得聆聽獨立樂團演出，有了更多的樂迷基礎，更能孕育出更多的獨立樂團，更多喜愛獨立樂團的樂迷，也能間接促進中小型音樂場的蓬勃發展，培養更多的獨立音樂消費人口。

「台灣祭」也給新銳樂團舞台。（記者蔡宗憲攝）

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