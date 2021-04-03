文史奇幻漂流！恆春赤牛嶺鎮南宮史料 竟在東港現蹤

謝晉雄（左）保留著早期修葺廟宇的手繪草圖，能看出早期信徒對鎮南宮整體擘劃的雄心。（記者蔡宗憲攝）

2021/04/03 19:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮赤牛嶺鎮南宮歷史悠久，但許多早期史料流落在外，恆春文史工作者念吉成日前收到友人從東港某骨董攤買來的廟宇記事，詳細研究後，竟發掘出許多鎮南宮當年的神奇記錄，更尋得寫下廟宇記事者的後代，而這份記事中，「靈解阿片（應為鴉片）毒，而風動台灣南部一帶」最令人驚奇，讓鎮南宮的古井水更增添神祕色彩。

這起文史奇幻漂流，起源於念吉成的東港友人曾新丁，上月偶然在舊東港火車站前發現，一名70多歲長者所擺骨董地攤上，有一張特殊手稿寫著《恆春鎮南宮簡歷及事蹟》，記載者為謝天得，這件明顯不屬於東港地區的物件，曾新丁想起家住恆春的念吉成長期採集文史可能有用，於是花了150元買下相贈。

「誰知道恆春珍貴史料竟流落在外地！」念吉成說，1864年間（清同治）成為當地信仰的鎮南宮，許多資料都靠著口耳相傳，從這份早期住持謝天得整理的簡歷，能看到鎮南宮在1882年定名，1959年恆春大地震受損等記錄，最奇特的事蹟，莫過於記錄中1894年（光緒20年），寫道「靈（靈力）解阿片（鴉片）毒，而風動（轟動）台灣南部一帶。

鎮南宮廟前的湧泉井水有許多神奇事蹟，最著名的，莫過於近76年來，每年都有台籍日本老兵呂錦銘返廟謝恩，答謝戰時吃喝與救命清洗傷口珍貴水源，更曾在危急時虔敬祈求平安躲過二戰美軍轟炸，如今井水傳奇，加上史料記載早年能解阿片（鴉片）毒的神蹟，更讓鎮南宮增添不少傳奇故事。

除了珍貴歷史資料，念吉成也從「記載者謝天得」找到其後代謝晉雄，赫然發現謝晉雄保留著早期修葺廟宇的手繪草圖，能看出早期信徒對鎮南宮整體擘劃的雄心，至70年代期間多次增修，也能看到當地早期望族陳董雪、林中志等人的名字，謝晉雄也開心相贈當地月琴給曾新丁結下這段緣分。

念吉成指出，恆春半島擁有全台少見的悠久歷史及史料，早期因未重視散落各地，近年縣府從教育機關開始整理，加上民間對這塊越來越重視，自然生態獨步全台的恆春半島，透過豐富史料的深化及整理，未來可望成為當地觀光底蘊，讓當地好山好水還能有好文化。

謝晉雄（左）開心相贈當地月琴給曾新丁（右）結緣。（記者蔡宗憲攝）

謝晉雄（右二）開心相贈當地月琴給曾新丁（左二）結緣，右一為念吉成。（記者蔡宗憲攝）

恆春赤牛嶺鎮南宮史料流落東港被發現。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法