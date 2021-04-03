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    首頁　>　屏東縣

    屏東縣民公園爆紅 一手打造紙漿廠的男人揭昔日風華

    退休台糖紙漿廠主任蔡江智，見證紙漿廠從建廠到廢場，透過口述揭開了紙漿廠的昔日風華。 （記者邱芷柔攝）

    退休台糖紙漿廠主任蔡江智，見證紙漿廠從建廠到廢場，透過口述揭開了紙漿廠的昔日風華。 （記者邱芷柔攝）

    2021/04/03 17:39

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府將荒廢27年的台糖紙漿廠遺構活化，「縣民公園」今年2月重新開園後，成為民眾爭相探訪的爆紅景點，縣府循線找到77歲的退休台糖紙漿廠主任蔡江智，蔡江智見證紙漿廠從建廠到廢場，透過口述也揭開了紙漿廠的昔日風華。

    台灣糖業盛極一時，屏東糖廠曾與新營、虎尾並列三大總廠，製糖所產生的大量蔗渣，是造紙的絕佳原料，隨著時代演變，台灣文化用紙需求增加，台糖開始多角化經營，於1977年9月興建屏東紙漿廠。

    蔡江智說，屏東紙漿廠製作過程包括備料、蒸解、洗漿、篩選、漂白、淨漿、抄漿等，縣民公園內的地坑工業遺址，就是備料作業區。

    統籌紙漿製作的蔡江智說，全台各地的蔗渣，用卡車、糖鐵運進基地，4.8噸蔗渣可做出1噸紙漿，蔗髓處理現場有66部400匹超強馬達，帶動去髓的錘刀機器，動力鍋爐冒出團團白煙，還有高速運轉的抄漿機，整個廠區相當熱鬧。

    蔡江智指出，以台糖當時的設施與技術，對於製漿過程產生的廢水處理能力沒問題，反而是鍋爐操作非常危險，其中1座專門回收製紙藥劑的鍋爐，高度有14層樓，溫度更達攝氏1200度，一旦碰到水就會爆炸，不過當時工安相當嚴謹，雖有過零星意外，但並無發生重大事故。

    一手監造紙漿廠，又眼看著它關廠，如今再見證紙漿廠以全新樣貌重生，蔡江智說，台灣的蔗漿製紙技術一流，鍋爐操作技術更獲日本高度肯定，這類工程技術因關廠斷掉相當可惜，所幸縣府用心保留工業遺構，透過縣民公園，讓昔日糖業重鎮的輝煌故事傳承下去。

    屏東縣政府將台糖紙漿廠遺構活化，「縣民公園」成為民眾爭相探訪的爆紅景點。（屏東縣政府提供） （記者邱芷柔攝）

    屏東縣政府將台糖紙漿廠遺構活化，「縣民公園」成為民眾爭相探訪的爆紅景點。（屏東縣政府提供） （記者邱芷柔攝）

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