重塑「墾丁音樂季」形象，警方「電子城牆」搭配違規取締。（記者蔡宗憲攝）

2021/04/03 12:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕清明連假旅遊人車創下去年以來新高，屏縣府重新打造的「台灣祭」，成功接下「墾丁音樂季」悠久歷史，為了保持清新健康的音樂形象，屏東警方佈署科技執法設施及違規取締，希望捲土重來的音樂季，從第一年就能保持給外界正面觀感。

不希望早年音樂季部分會場違法狀況再現，恆春警分局長陳至瑋引進「電子城牆」概念，將會場周邊及制高點蒐證得滴水不漏，杜絕不法人士危害會場安全，並且結合了保三總隊警犬隊、第6岸巡隊、保七總隊第八大隊等單共同執勤，其中保三總隊的警犬隊與第6岸巡隊的工作犬相見歡，一同連袂出擊，共4隻偵爆犬、緝毒犬，於會場及周邊區域梭巡安全維護、防制竊盜、預防犯罪宣導等。

屏東交通隊會同環保局、監理站稽查人員在通往恆春半島主要幹道臺26線設攔查點，加強聯合稽查，嚴格取締酒駕、飆車及非法改裝車輛，共取締違規變更燈光10件、車輛噪音2件、未繫安全帶8件、無照駕駛1件及告發逾檢註銷4件。

屏東縣警局長李文章強調，「台灣祭」找來知名獨立樂團演唱，健康清新的氛圍適合一家大小出遊，警方配合屏縣府全力維護活動會場安全，也希望透過滴水不漏的防護，杜絕不法份子趁隙進入恆春半島，重新打造墾丁音樂季品牌。

重塑「墾丁音樂季」形象，警方「電子城牆」搭配違規取締。（記者蔡宗憲攝）

重塑「墾丁音樂季」形象，警方「電子城牆」搭配違規取締。（記者蔡宗憲攝）

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