環團點名屏東臭氧最糟 環保局搬數據：空品改善民眾有感

屏東縣環保局加強稽查，改善空品民眾有感。（屏東縣環保局提供）

2021/04/02 12:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣健康空氣行動聯盟上週公布2020年臭氧年報，指出屏東的潮州站、高雄林園站與屏東站的臭氧嚴重超標，是全國臭氧最糟的前3名地區。對此，屏東縣環保局搬出數據回應，屏東縣2020空氣品質相較往年已有大幅改善，並創下歷年最佳成績，也是新竹縣以南的所有縣市中，唯一連續2年無發生PM2.5紅害的縣市。

屏縣環保局長顏幸苑指出，臭氧並非直接排放，而是由氮氧化物（NOx）與揮發性有機物（VOCs）經太陽光照射後形成，屏東臭氧濃度高，主要因先天不利的地理條件，必須概括承受來自屏東以北縣市工業區污染源，尤其潮州鎮轄區內並無任何工業區，卻是臭氧濃度最高區域。

顏幸苑說，臭氧僅是空氣品質指標的其中一項，屏縣2020年每日最大8小時臭氧平均濃度為50.4 ppb，較2019年濃度51.3 ppb已有改善，屏東在2019、2020年連續2年創下無PM2.5紅害紀錄，今年雖已有6天亮起紅燈，但相較其他上風處縣市，紅害比例低。

以屏東縣整體區域空氣品質來看，屏東縣109年細懸浮微粒年平均監測濃度15.5 µg/m3，在全國整體排名為13，位居中段班，相較於108年的監測濃度18.3 µg/m3，濃度值大幅改善15%，更比107年濃度19.4 µg/m3改善20%。

環保局指出，依據專業客觀的中山民調中心進行民眾滿意度調查，民眾對整體空氣品質感受滿意度，2018年35%、2019年56%、2020年77%，滿意度逐年提升，說明屏縣致力改善空氣品質已展現出成效並讓人民真實有感。

環保局表示，除延續8大管制措施，近年也加裝臭味來源分子硫化氫及氨氣微型感測器，興建環保庫錢專用爐，砂石專區導入AI辨識系統，增設屏南地區柴油車動力計檢測站，並設置小琉球空氣品質維護區等，持續改善空品，未來也會強化對外協商上風處縣市擴大合作機制，於空品不良季節全力加強相關應變措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法