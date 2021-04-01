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    首頁　>　屏東縣

    清明連假迎「春燕」 週五、六小琉球訂房衝9成

    小琉球今年清明連假迎來「春燕」。（記者陳彥廷攝）

    小琉球今年清明連假迎來「春燕」。（記者陳彥廷攝）

    2021/04/01 23:22

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕明天開始就是為期4天的清明連假，國內旅遊盛地小琉球迎來久違的「春燕」，訂房率衝到9成，警方不敢大意祭出相關交管措施，屏縣府則是加強分流，呼籲民眾可至新園鄉鹽埔漁港搭船前往。

    小琉球去年因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）導致旅客較2019年下滑，今年前兩個月搭船往返的乘客共40萬人次左右，並不突出，農曆年間也未好轉，始終籠罩淡季陰霾，不過，清明連假傳出「春燕」南飛，訂房率達9成。

    屏東縣琉球鄉觀光發展協會表示，去年清明連假受疫情影響，業者殺價吸客，最後仍僅6成訂房率，但疫情趨緩後，週五、六兩天住房率可望上看9成，雖然週日就下滑到4、5成左右，但已是小琉球近1年的相對高峰，業者早已充分準備迎接旅客。

    屏東縣政府共將斥資約4億元在小琉球大福漁港及新園鹽埔漁港打造新的候船室，以利分流分線提昇旅遊品質，縣政府近期和航港局不斷宣傳分流到鹽埔漁港，縣府交通旅遊處表示，鹽埔漁港好停車，也有請業者進行交通接駁，培養到鹽埔漁港的乘船習慣。

    東港警分局則指出，小琉球歷年都有返鄉掃墓及觀光人潮，將在東港及小琉球白沙碼頭端安排交通疏導崗哨，警方強調，近年前往美人洞、漂流木等較偏遠的親水景點遊玩的民眾變多，但不少人貪圖方便將包包放置於機車內引發治安疑慮，將加強巡邏，也請民眾隨身攜帶貴重物品。

    警方將加強東港、琉球碼頭的疏導。（警方提供）（記者陳彥廷攝）

    警方將加強東港、琉球碼頭的疏導。（警方提供）（記者陳彥廷攝）

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