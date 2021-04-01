林邊萬歲團遭退通告 車城洋蔥節節目製作單位道歉了

車城洋蔥節節目製作單位今天派人向屏東縣仁和關懷協進會的人士說明事發經過。（民眾提供）

2021/04/01 20:25

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車城洋蔥節敲林邊萬歲團通告 車城女兒帶隊苦練竟被臨時喊卡

〔記者陳彥廷／屏東報導〕車城洋蔥節週末盛大舉辦，上週卻傳出臨時喊卡通告，引發受邀的屏東縣仁和關懷協進會反彈，節目製作單位今天派人親至到林邊仁和社區士致歉，社區人士也接受他們的說明。

洋蔥產地車城鄉搶搭清明連假旅遊熱潮，舉辦「2021車城洋蔥文化節」，同時跟隨「鮭魚」改名熱潮，名字音同「一ㄤˊ」或「ㄘㄨㄥ」，前100名就能免費參加採洋蔥體驗。

不過，日前卻傳出節目製作臨時喊卡已敲好的通告，引發受邀表演團體不滿。仁和關懷協進會去年在縣府舉辦的「青銀共舞」獲得首獎，協進會總幹事盧麗美指出，農曆年後接獲通告後就苦練至今，臨時喊卡引發社區不滿。

節目製作單位今天發出聲明澄清，過程中，車城鄉公所從頭到尾都不知此事，鄉公所不應該承受不實的指控，呼籲鄉親體恤車城鄉公所的用心。

節目製作單位今天下午派人到仁和村集會所，向社區長者及村長盧麗美、鄉長陳俊吉說明事發經過，對於因為節目安排，無法在車城洋蔥節如期讓協進會長者及學童表演所造成的困擾致歉，同時再次邀請協進會於5月時至其他鄉鎮的節目來表演。同時也傳出鄉公所重量級人士擇日前來致意的消息。

面對節目製作單位的誠意，盧麗美與社區長者都接受，也認為整件事應落幕，而她們5月已獲指導老師邀請到他處表演，「檔期很滿」，因此婉拒節目製作單位上半年的邀請。盧麗美說，製作單位已派員前來，與製作單位若有了直接聯繫的方式，未來溝通應該會更順暢，不排除下半年再和製作單位合作。

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