林邊萬歲團遭退通告 車城洋蔥節節目製作單位道歉了
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車城洋蔥節敲林邊萬歲團通告 車城女兒帶隊苦練竟被臨時喊卡
〔記者陳彥廷／屏東報導〕車城洋蔥節週末盛大舉辦，上週卻傳出臨時喊卡通告，引發受邀的屏東縣仁和關懷協進會反彈，節目製作單位今天派人親至到林邊仁和社區士致歉，社區人士也接受他們的說明。
洋蔥產地車城鄉搶搭清明連假旅遊熱潮，舉辦「2021車城洋蔥文化節」，同時跟隨「鮭魚」改名熱潮，名字音同「一ㄤˊ」或「ㄘㄨㄥ」，前100名就能免費參加採洋蔥體驗。
不過，日前卻傳出節目製作臨時喊卡已敲好的通告，引發受邀表演團體不滿。仁和關懷協進會去年在縣府舉辦的「青銀共舞」獲得首獎，協進會總幹事盧麗美指出，農曆年後接獲通告後就苦練至今，臨時喊卡引發社區不滿。
節目製作單位今天發出聲明澄清，過程中，車城鄉公所從頭到尾都不知此事，鄉公所不應該承受不實的指控，呼籲鄉親體恤車城鄉公所的用心。
節目製作單位今天下午派人到仁和村集會所，向社區長者及村長盧麗美、鄉長陳俊吉說明事發經過，對於因為節目安排，無法在車城洋蔥節如期讓協進會長者及學童表演所造成的困擾致歉，同時再次邀請協進會於5月時至其他鄉鎮的節目來表演。同時也傳出鄉公所重量級人士擇日前來致意的消息。
面對節目製作單位的誠意，盧麗美與社區長者都接受，也認為整件事應落幕，而她們5月已獲指導老師邀請到他處表演，「檔期很滿」，因此婉拒節目製作單位上半年的邀請。盧麗美說，製作單位已派員前來，與製作單位若有了直接聯繫的方式，未來溝通應該會更順暢，不排除下半年再和製作單位合作。