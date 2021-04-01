產學合作培養研發技術人才 車廠捐屏東高工最新型休旅「神車」

國瑞汽車捐贈屏東高工實體車贈車儀式。左5為屏東高工代理校長侯淑禎，左6為國瑞汽車經理鍾朝陽。（屏東高工提供）

2021/04/01 12:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高工今天（1日）舉行84週年校慶系列活動，國內最大汽車製造廠國瑞汽車致贈該校汽車科最新型休旅車COROLLA CROSS一輛及COROLLA ALTIS引擎本體一組，供學生實習使用，學生們相當開心。

國瑞汽車表示，捐贈活動的目的除了落實企業社會責任之外，也盼助學校設備與產業界接軌，減少學用落差，以因應產業界的人才需求，學生們能於求學期間接觸到最新專業技術進而鑽研學習，對培養優秀研發技術人才很有幫助，屏東高工提供技職知識，國瑞汽車提供最新產品與設備，結合理論與實務，讓技職教育與時俱進，畢業學生可與社會無縫接軌，讓技職教育真正成為企業的強力後盾。

所捐贈車輛COROLLA CROSS為國瑞現行最新SUV車款，國瑞汽車為協助學校能加速對車輛的認識與了解，也委請和泰集團內專責銷售乘用車輛的高都汽車公司，負責相關教學支援。

屏東高工汽車科科主任傅貴煒說，實習課程相當重視職場情境融入式教學，相信透過高都汽車的教學支援，並配合校內的實習課程，學生能習得最貼近業界現況的汽修技能，達到產學攜手的最佳效果。

屏東高工為屏東地區技術型高中的龍頭學校，成立汽車科迄今已50年，畢業校友遍布高屏區汽車產業，在業界頗負盛名。屏東高工代理校長侯淑禎表示，感謝國瑞汽車與和泰汽車認同屏東高工的教學，至今已捐贈3輛實習車輛及引擎本體一組給屏東高工汽車科，讓學子在學習汽車維修技術時受益良多，該校將繼續努力，為汽車相關產業增添更多出色的生力軍。

國瑞汽車捐贈屏東高工實體車贈車儀式。中間持鑰使者為屏東高工代理校長侯淑禎及國瑞汽車經理鍾朝陽。（屏東高工提供）

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