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    柳暗花明又一「村」！ 寧靜自處新謐境 大鵬灣「造物手」現身濕地美翻

    造物手現身鵬村濕地，水面寧靜倒影美翻 。（鵬管處提供）

    造物手現身鵬村濕地，水面寧靜倒影美翻 。（鵬管處提供）

    2021/04/01 11:35

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕這麼漂亮的景色就在大鵬灣！交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）於秘境新景點「鵬村濕地」打造療癒系裝置藝術「造物手」，今天正式開放入園參觀，獨特的「造物手」裝置藝術矗立在水面，映成一幅魔幻畫面，鵬管處邀請民眾清明連假時，來這個「柳暗花明又一村」的新秘境，一起來發呆。

    鵬村濕地位於屏東東港鎮與林邊鄉交界，過去未受干擾保有原始、靜暱的自然景觀，鵬管處著手規劃水岸環境景觀與停車場，為讓特有的寧靜、魔幻能夠更加發揮，特別邀請國際設計獎的有村藝術團隊藝術家陳昱良，打造水上裝置藝術「造物手」，為整體環境點綴出如時間停止般的靜謐感。

    「如果可以，請讓我在這裡發呆十分鐘！」陳昱良有感世界太紛擾且資訊爆炸，生活變得複雜，生存被綁架，隨時會出現來不及反應或不想面對的人生節奏，「寧靜」，對現代人如同一種奢侈，他在初次走進鵬村溼地後，雖然週遭並無特別景觀或環境，卻被「寧靜」魔力吸引，讓他放空片刻，他也才發現好像已很久沒有好好感受自己，鵬村濕地，就像一處提供「靈魂出竅」的小秘境，適合短暫逃離現實舒緩身心靈的好地方。

    為突顯環境的自然和神秘感，決定在水中設置大型作品，雖然水中施工較困難，但雕塑水泥砂漿的工法所呈現原始和質樸的風貌更能融入環境，設計概念以大地孕母作為發想，半抽象的人形裝置駐足水中，高達6公尺的「造物手」裝置藝術位於鵬村濕地的深水池旁，串連藍天、紅樹林及水面倒影，映成一幅魔幻的畫面，宛如巨人正在打造大地萬物與生命。

    鵬管處長陳煜川表示，受肺炎疫情影響，2到4小時短暫戶外旅遊儼然成為新興旅遊方式，鵬管處轄區內的5座人工濕地，分佈於大鵬灣環灣自行車道周邊，民眾可騎乘自行車探訪，鵬村濕地就在台17旁，距離國道3號林邊交流道僅2公里，民眾連假可規劃半日遊行程，前往濕地、濱灣碼頭、鵬灣跨海大橋賞夕陽、吹海風，今天鵬村濕地就已開放，每日時間為上午5時至晚上8時，歡迎民眾來走走。

    夕陽餘暉下的「造物手」，別有一番景緻。（記者陳彥廷攝）

    夕陽餘暉下的「造物手」，別有一番景緻。（記者陳彥廷攝）

    造物手現身鵬村濕地，水面寧靜倒影美翻 。（鵬管處提供）

    造物手現身鵬村濕地，水面寧靜倒影美翻 。（鵬管處提供）

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