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    連假來屏東「勝利星村」玩！飛行故事館特展、勝利星選快閃店4/2開館

    飛行故事館特展。（屏東縣政府文化處提供）

    飛行故事館特展。（屏東縣政府文化處提供）

    2021/04/01 10:19

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台文青、網美搶拍打卡的屏東勝利星村創意生活園區，除了目前51家進駐品牌，「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽、及結合3家在地品牌的「勝利星選快閃店」，將於明天（4月2日）開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，同時感受屬於屏東的文創新能量。

    屏東縣府文化處以「屏東飛行故事」為主軸，於勝利路139號飛行故事館展出「勝利星村x家的記憶」特展，展期從4月2日起至6月30日。文化處表示，因為屏東的飛行歷史如此豐富，使得屏東成為一個乘載著不同民族、世代之間移動、遷徙與流散故事的主要舞台。展覽中透過「眷村美食教具箱」與「勝利新村建築教具箱」的展示，重新組合並述說一段屏東眷村的生活文化。

    為了持續挖掘屏東本地深具特色和文創能量的品牌，也特別將青島街91號設定為「勝利星選快閃店」，藉此吸引更多文化創新且有未來發展的潛力新星進駐。首波亮相的3家品牌為「喜作物kibutu」、「小雨果巧克力」和「希望之庭」，這3個品牌皆為前年台灣設計展屏東選物入選品牌，不同業種更增添了勝利星村的豐富多元。

    「喜作物 kibutu」為天然零添加飲品專門店，生產蔬果、穀物類茶包，前身是一家開業近40年的老藥房；「小雨果巧克力」為返鄉可可青農，可可產品連續多年獲選屏東十大伴手禮。「希望之庭」則是秉持《植。感。生活》概念，透過花藝、植物、創作，感受屏東美好生活。快閃店營運時間除週一、週二公休，平日上午11時至晚上7時，假日上午11時至晚上9時。

    文化處說，勝利星村聚集了各式不同風格店家，讓品牌創意結合老屋味道，形成全台獨具一格的文創聚落，還有融合攝影、手作、輕食的寫真市集活動，趁著這波連假到園區散步逛店，捕捉最美的春日時光。

    勝利星選快閃店。（屏東縣政府文化處提供）

    勝利星選快閃店。（屏東縣政府文化處提供）

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