屏科大出任務救牛牛！業者捐贈新出診車義助

屏科大獲產業業者及牧場捐贈新的出診車。（記者陳彥廷攝）

2021/03/31 19:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東科技大學獸醫系的大動物出診車里程逾30萬公里已報廢，在牧場與產業界的永芝國際貿易有限公司、惠渠有限公司、開元食品工業股份有限公司與兩家在地牧場合力捐贈1輛全新5人座中華汽車，今天舉辦捐贈儀式，汰換已行駛30萬公里的舊出診車，讓老師、學生出診更安全。

大動物研究室包含繁殖檢診，每年診療動物頭數都在4000頭以上，除固定訪視還有不定期診療，皆需齊全工具到牧場內進行，舊的出診車雖是中古車，但師生們有大動物專用的出診車可使用，8人座也可以讓更多學生跟診學習，不過已行駛逾30萬公里，老舊耗損嚴重，後期出現內部零件斷掉無法行駛，甚至在路上開到過熱需要停車休息的情形。

近10年陸續有兩輛大動物專用出診車輛捐贈給屏科大，不過該8人座已報廢亟需新援，永芝、惠渠、開元等公司與兩家在地牧場獲訊，特別合力捐贈1輛全新5人座中華汽車給獸醫系師生，校長戴昌賢說，永芝與惠渠公司是業界知名進口商、開元公司則是台灣重要牛乳供應方，該公司蔡弼鈞董事長還是校友，感謝業界與業者用行動支持與贊助需求極高的診療車，培育年輕一代的生力軍。

開元公司的副董事長洪金谷致詞說，公司有17戶酪農受獸醫系老師李旭薰的協助、意見和指導，此次產業聯手捐贈大動物出診車，提升屏科大的獸醫訓練教學品質，還保障師生出診期間的交通安全，守護未來的大動物獸醫師，進一步也是造福酪農業者。

超音波直腸檢查看有沒有懷孕或是繁殖障礙，因為有些牛很高需要墊板凳。（屏科大提供）

大動物醫師替小牛做插管前的氣體麻醉。（屏科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法