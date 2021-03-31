第一鮪未拍賣東港魚市已有競拍 逾200公斤總價破41萬

東港魚市今天競標「第一尾」。（記者陳彥廷攝）

2021/03/31 15:03

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東黑鮪魚文化觀光季的重頭劇「第一鮪拍賣」將於4月4日在東港魚市場盛大開標，不過，市場上的「第一鮪」則是早已在今天就已開始流通，從每公斤1000元開始競標，最後以每公斤1960元成功標售，總價突破41萬，為魚汛初期的「海頭」開出紅盤。

「第一鮪」的拍賣還有場地佈置等等的條件，無法在入港後就立刻拍賣，今年設定在4月4日舉辦，因為在200海里外捕獲而失去屏東第一鮪資格的琉球籍金展祥漁船，雖然不是「第一鮪」進港，但此時反而後發先至，今天就依東港魚市場的規則進行拍賣，也順利標售。

今天一大早的魚市場，交易就格外熱絡，不僅有大批黃鰭鮪入港，最受矚目的就是竟有1尾黑鮪魚比「第一鮪」還要早開拍，不僅魚販，許多民眾也聞風而來圍觀。

「1960一次、1960兩次、成交！」隨著魚貨交易員的語音落下，今年「第一尾黑鮪」的交易價格一錘定音，最後以每公斤1960、總價417480元成交，魚市場頓時為之鼎沸。

在地商家指出，這種市面上有黑鮪魚較「第一鮪」更早拍賣的例子雖然罕見，但也不是不曾發生過，一般會被戲稱為「第一尾」或「另類第一鮪」，去年就有一例，但去年特殊的是該尾黑鮪是在定置魚場所捕獲，而不是鮪延繩釣漁船，同樣不符「第一鮪」資格。

商家說，這種「第一尾」雖然不會像「第一鮪」般擁有極高身價，但目前「海頭」期，市面上沒有任何競爭對手，只要不是死魚起鉤，基本上單價都不會低，上看2500元也不是不可能，加上這尾魚突破200公斤算是頗大尾，因此價格從去年均價350元比較，已是相當不錯，但像去年那尾「第一尾」，上岸時已死亡，價格並不突出。

「看天吃飯怎能說不滿意」，金展祥船長洪慶祥今天也現身魚市場關心「第一尾」的身價，他說，要是只捕這「第一尾」回港會賠很慘，因為自己是沿近海漁船，當天因為餌料用盡，因此要返回東港，用的只是一般釣「黃鰭鮪」的器具及餌料。

洪慶祥說，捕魚是與海搏命，因此討海人個性大多較保守，也因此目測的重量才會回報170公斤，但量出來213.8公斤還是令他吃驚，根本沒有料想到會在3月底就釣到黑鮪魚，對成為「另類第一鮪」的結果是感到頗為意外。

「第一鮪就是4月4日所拍賣的黑鮪魚，僅此一家」，東港區漁會強調，目前定「第一鮪拍賣」在4月4日上午10點開場，屆時正是清明連假恆春半島「台灣祭」北返收假的最後一天，邀請廣大遊客來東港，前來體驗一年一度的地方盛事「競拍黑鮪魚」，一起將氣氛炒到最高。

東港魚市今天競標「第一尾」。（記者陳彥廷攝）

東港魚市今天競標「第一尾」。（記者陳彥廷攝）

東港魚市今天競標「第一尾」。（記者陳彥廷攝）

東港魚市今天競標「第一尾」。（記者陳彥廷攝）

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