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    清明連假北返恐塞爆 屏東將首採台1、台9分流

    屏東地區清明連假北返恐塞爆，警方將首次進行台1、台9分流疏導。（資料照）

    屏東地區清明連假北返恐塞爆，警方將首次進行台1、台9分流疏導。（資料照）

    2021/03/30 22:24

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕疫情趨緩加上出國旅遊未全面解封，清明連假預計出現大批觀光人潮，台東及恆春半島粗估將吸引超過20萬人潮造訪，假期尾聲北返恐怕天天塞到深夜，屏東警方不敢大意，除了執行有成的疏導措施，將首度針對台9線及台1線匯流處進行分流，希望屆時車流不會陷入動彈不得的窘況。

    根據警方初步推估，由於距離228連假已經超過一個月，加上近期南部天氣晴朗、溫度適宜，前往台東及墾丁的南下總車潮可能在8萬左右，南下車潮因分批到訪，策略性疏導還能有效紓解，但北返車潮可能集中在假期最後2天的下午時段，屆時龐大車潮在短時間湧入，恐怕又將出現近期連假必塞的情況。

    轄區枋寮警方表示，北返交通第一個阻塞點主要在楓港地區的「台9線及台1線匯流處」，這次連假後2天北返日將測試在匯流處分流管制，如果成效良好，當地未來可能設置儀控號誌，希望有效疏導每逢假期北返就壅塞的狀況。

    此外，2日上午開始，從枋寮建興五岔路口到內獅等重要路口會有交通崗，並配合智慧控燈，視車流啟動南下調撥車道，4日開始的北返車流，則會持續成效不錯的「北上機車道、慢車道強制分隔」措施，避免汽車駕駛人佔用機車道衍生事故壅塞。

    恆春警方則針對夜間人潮集中的墾丁大街，維持規劃「三階段管制」執行管制措施，但人潮如非滿溢至車道，將採一般假期狀況的人車分道，台26線沿線也會在各路口實施號誌長綠，必要時實施南下由車城海口泊逸飯店右轉車城景觀道路措施。

    警方在墾丁將實施三階段管制。（資料照）

    警方在墾丁將實施三階段管制。（資料照）

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